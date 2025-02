Spotify parece estar preparando suscripciones más caras, y deberíamos estar molestos

Spotify is getting some ChatGPT functionality.

Spotify firmó un nuevo acuerdo con Warner Music Group

Esto podría incluir un esperado nivel Hi-Fi para superfans y audiófilos.

Sin embargo, los servicios de la competencia han empezado a ofrecer Hi-Res Audio de serie.

Spotify crece, pero, ¿también el precio? Un nuevo anuncio de la plataforma de música en streaming sugiere cambios en la suscripción, ¿de qué se trata?

El 6 de febrero, Spotify y Warner Music Group anunciaron un nuevo acuerdo de colaboración para «ofrecer nuevas experiencias a los fans, un catálogo de música y vídeo más amplio, más niveles de suscripción de pago y paquetes de contenidos diferenciados».

Es probable que el acuerdo añada aún más contenido musical y de vídeo a la biblioteca de 80.000 canciones de Spotify, y se espera que en algún momento de 2025 se lance un nuevo nivel premium «superfan».

Aunque esto puede dar por fin a los suscriptores de Spotify acceso a audio de alta resolución -algo que Tidal y Apple Music han ofrecido durante años-, también representa otra complicación en la oferta de contenidos cada vez más extensa de Spotify.

Uno de los puntos fuertes de Spotify ha sido su sencillez: no ha dividido su base de usuarios entre varias opciones de precios, aparte de «gratis» y «de pago», y los usuarios ocasionales no tienen que decidir si optan por el audio de alta fidelidad que los altavoces de sus smartphones y los auriculares económicos son incapaces de reproducir.

Spotify tampoco necesita que te informes de otros servicios de contenidos en el momento de la suscripción, como ocurre con Apple One o las ofertas de grupo de Amazon Prime. Y si te quedas con la versión gratuita, es muy fácil elegir una canción y empezar a reproducirla.

Pero, a medida que el servicio ha ido creciendo en alcance y ambición, incorporando podcasts de alto nivel y ampliando el contenido de vídeo, Spotify se ha vuelto más complicado. Ahora, en algunos países, hay niveles separados sin acceso a audiolibros, junto con varias opciones para particulares y familias, y un nuevo nivel de superfanáticos sólo va a alargar la lista de opciones y paquetes que se ofrecen.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Future)

Cash grab

También me irrita la sugerencia de un muro de pago adicional para la música de alta resolución. Hoy en día, tanto Apple Music como Tidal incluyen audio de alta resolución como parte de su paquete básico, lo que no parece ser la estrategia de Spotify en este caso: el audio de alta calidad es algo por lo que hay que pagar más, en lugar de algo que atraiga a los usuarios a la plataforma en primer lugar.

Dado que Spotify ofrece mucho menos dinero por transmisión (0,00437 $) a los artistas que Apple (0,0056-0,0078 $) o Tidal (0,013 $), por no hablar de Qobuz (unos exuberantes 0,022 $), es difícil imaginar que esos superfans bien monetizados canalicen más dinero a los artistas en lugar de a las arcas de Spotify.

Pero la posición de Spotify en el mercado significa que es poco probable que se le castigue por poner un muro de pago a una función incluida por defecto en los planes estándar de sus competidores.

Spotify es el servicio de música en streaming dominante, con la ayuda de un nivel de streaming gratuito con publicidad que le permite contar con más de 650 millones de suscriptores, cientos de veces más que Apple Music o Tidal. Spotify es, sencillamente, el lugar donde la mayoría de la gente escucha música hoy en día.

Me alegro por los usuarios de Spotify que llevan demasiado tiempo esperando la llegada del audio de alta resolución al servicio. Pero esta nueva estrategia sólo haría que me preguntara por qué no me he pasado aún a otra plataforma.