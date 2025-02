Wrapped, la alternativa anual de Apple Music a Spotify, acaba de llegar: aquí te explicamos cómo encontrarla

Spotify Wrapped se lanza para los fanáticos de la música hacia fines de cada año, pero si eres suscriptor de Apple Music, no necesitas esperar hasta diciembre para echar un vistazo a tu historial de escucha, y el primer resumen mensual de la plataforma para 2025 acaba de aparecer.

La función se llama Replay 2025 y puedes encontrar tu lista de reproducción de enero abriendo la pestaña Inicio en Apple Music en el escritorio, en la web y en el móvil. Desplázate hasta abajo para encontrar las canciones de Replay 2025 y, luego, puedes tocar para abrir la lista de reproducción y agregarla a tu biblioteca.

No todos los miembros del equipo de TechRadar han visto aparecer Replay 2025 todavía, por lo que puede que tarde un poco en llegar a ti. Sin embargo, como informa 9to5Mac , muchos oyentes están viendo aparecer sus selecciones de canciones, por lo que no deberías tener que esperar demasiado para recibirlo.

También puedes dirigirte al micrositio dedicado de Apple Music Replay para acceder a tus listas de reproducción más recientes en la web, lo que debería funcionar incluso si aún no ves una entrada para la lista de reproducción en la pestaña de Inicio de la aplicación .

La lista de reproducción se actualiza con las canciones que más escuchas a lo largo del año, mes a mes. Por ahora, solo están disponibles las estadísticas de enero. Se muestra una entrada para febrero, pero aún no hay estadísticas disponibles.

Se te mostrará cuántos minutos de escucha has acumulado, junto con tus canciones y artistas favoritos. Se tienen en cuenta tanto la cantidad de reproducciones como la cantidad de tiempo dedicado a escuchar, dice Apple.

A medida que avance el año, Apple Music Recap también registrará los hitos que alcances: por ejemplo, la cantidad total de minutos escuchados o la cantidad total de artistas que escuchaste. Estos se dividirán por mes de la misma manera que las estadísticas de escucha.

Hacia el final del año, recibirás un resumen completo de los últimos 12 meses, que abarca todo lo que has escuchado, para que no te pierdas el resumen final. También puedes encontrar listas de reproducción creadas a partir de resúmenes anuales anteriores en la parte inferior de la pestaña Inicio en las aplicaciones de Apple Music.

