CCXP México 2025: Jorge Gutiérrez, Humberto Ramos y Francisco Herrera se unen oficialmente a uno de los eventos más esperados

¡Es oficial! CCXP confirmó la participación de tres de los artistas mexicanos del cómic y la animación más importantes del mundo: Jorge R. Gutiérrez, Humberto Ramos y Francisco Herrera en la edición México 2025. ¿Dónde? En el mismísimo Thunder Stage by Cinemex.

En este épico encuentro, los tres gigantes del entretenimiento compartirán sus historias de lucha, perseverancia y éxito, demostrando que cualquier sueño puede convertirse en algo monumental y épico. Este panel no solo será una oportunidad única para escuchar de primera mano cómo estos íconos de la cultura pop transformaron sus ideas en logros extraordinarios, sino que también nos muestran que, sin importar tu edad, origen o profesión, las pasiones y los esfuerzos pueden abrir puertas a lo impensable; además de que compartirán experiencias sobre su colorido y vibrante trabajo, desde las increíbles experiencias en D.C. Comics, DreamWorks, creando universos mágicos para Nickelodeon, Disney, Marvel Comics, hasta cómo se da vida a personajes como los Looney Tunes, El Sorprendente Hombre Araña, y por supuesto, El Libro de la Vida, El Tigre y Maya y los Tres.

Éste es el crossover que no sabías que necesitabas ¡Imperdible!

Pero compas, aguanten porque esto sigue subiendo de nivel; los tres artistas unieron fuerzas en una colaboración ultra épica para dar vida al póster coleccionable conmemorativo, una pieza exclusiva que solo los verdaderos fans podrán conseguir con su Epic Pass. ¡Un must que todo fan debe tener sí o sí!

Francisco Herrera y Humberto Ramos estarán presentes durante los tres días del evento, participando activamente en el Artists' Valley, donde podrán interactuar con sus seguidores y compartir sus obras. Por su parte, Jorge R. Gutiérrez también formará parte de la experiencia durante todo el evento, ofreciendo exclusivas sesiones de fotos y autógrafos, las cuales estarán disponibles para compra y reserva a través de Ticketmaster muy pronto.

Jorge R. Gutiérrez, ganador del premio Emmy, es un animador, pintor, actor de doblaje, escritor y director mexicano. Nació en la Ciudad de México y creció en Tijuana. Graduado de CalArts, ha trabajado en numerosas películas, series animadas y obras pictóricas que reflejan su profunda pasión por la cultura pop y folclórica mexicana.

Gutiérrez fue director y co escritor de la película animada The Book of Life, producida por Guillermo del Toro para 20th Century Fox. También fue guionista y director del cortometraje en realidad virtual Son of Jaguar para Google, nominado al premio Emmy. Junto a su esposa y musa, Sandra Equihua, creó la serie animada El Tigre: The Adventures of Manny Rivera para Nickelodeon, ganadora de múltiples premios Emmy. En 2021, Gutiérrez creó la serie evento Maya and the Three para Netflix, con la que obtuvo cuatro premios Emmy. Más recientemente, diseñó la secuencia de apertura del especial The Simpsons' Treehouse of Horror XXXV.

Humberto Ramos comenzó su carrera como dibujante profesional desde el año de 1993 con Milestone Media. Al poco tiempo, su trabajo lo llevó a trabajar en Impulse para DC Comics. En 1996, colaboró por primera vez para Marvel Comics y Wildstorm Productions, la editorial independiente de Jim Lee, donde en 1997, cofundó el sello Cliffhanger con los artistas Joe Madureira y J. Scott Campbell, lanzando sus títulos originales, Crimson y Out There. En 2003, trabajó en Peter Parker, Spider-Man y Spectacular Spider-Man para la casa de las ideas. Más tarde, en el 2005, lanzó otro título original, Revelations, esta vez editada por Dark Horse. En 2006, trabajó en Wolverine, New X-Men, X-Men y Runaways v3.

En 2011, Humberto comenzó una nueva aventura que duraría 5 años siendo el dibujante titular de The Amazing Spider-Man, título emblema de la casa MARVEL COMICS, trabajando en BIG TIME y el desarrollo de arcos como Spider-Island, Ends of the Earth, Alpha, y Dying Wish, y por supuesto la aclamada Superior Spider-Man. También publicó con BOOM! Studios su último título original hasta la fecha, Fairy Quest y Fairy Quest, Outlaws.

Otros trabajos de Humberto incluyen X-traordinary X-Men al lado de Jeff Lemire, Victor Olazaba y Edgar Delgado y con Mark Waid en Champions. Humberto co creó Strange Academy con su amigo, el escritor y dibujante, Skottie Young y terminó 24 increíbles números donde se relata la poderosa historia de estudiantes aspirantes muy particulares quienes aprenden a usar la magia. Recientemente, Humberto trabajó en una serie de 7 números en Spectacular Spider-Man y actualmente trabaja en el título recientemente anunciado de Fantastic Four que estará disponible en julio del 2025.

Francisco Herrera es un experimentado Director de Arte, artista de cómics y diseñador de personajes. Nacido en México, ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los mejores artistas creativos en el mundo.

Herrerabox logra incorporar su dinámica y multifacética experiencia como una importante aportación al mundo de la creatividad a través de una prolífica carrera donde ha colaborado con grandes marcas y propiedades en el mundo del entretenimiento, incluyendo Mickey Mouse, Spider-Man, Deadpool, Superman, Star Wars y Looney Tunes. Ha sido parte de importantes proyectos que incluyen, Mega Mind de Dreamworks y Disney Imagineering creando impresionantes murales para los parques de Anaheim y Orlando. Sus constantes colaboraciones con Marvel Comics y Disney y su desarrollo de nuevas marcas y propiedades como, Impact Theory, muestran su constante pasión e influencia en el siempre cambiante mundo del arte y el entretenimiento. Su colección de Art Toys, Disney Shorts, es el primer vinyl toy de autor desarrollado desde cero en México.

No olvides que aún estás a tiempo de adquirir tus boletos y asistir a CCXP México 2025, uno de los eventos más importantes del año.