Ghost of Yōtei se lanzará el 2 de octubre de 2025

Los pedidos anticipados comenzarán la semana que viene

Un tráiler recién publicado también esboza la historia básica

¡La espera está a punto de terminar! Sucker Punch Productions reveló la fecha de lanzamiento de Ghost of Yōtei, pero eso no es todo, ya que publicó un nuevo tráiler del juego.

Ambientado en Ezo (actual Hokkaido) durante el periodo Edo, el juego sigue a la protagonista Atsu en su búsqueda de una banda de forajidos que asesinó a su familia dieciséis años atrás.

Tras escapar por los pelos de su ataque, aprendió a cazar y matar, antes de regresar con una lista de nombres misteriosos a los que dar caza uno a uno: La Serpiente, El Oni, La Kitsune, La Araña, El Dragón y Lord Saito.

Ghost of Yōtei - The Onryō’s List | PS5 Games - YouTube Watch On

A pesar de centrarse en la venganza, Atsu se encontrará con una serie de aliados improbables a lo largo de su viaje y forjará conexiones duraderas.

El nuevo tráiler presenta la premisa de la historia y también muestra algunas impresionantes escenas de acción y un poco más del hermoso mundo.

Secuela independiente del popular Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei evoluciona la fórmula de mundo abierto de ese juego con aún más libertad. Puedes elegir a cuál de tus seis enemigos perseguir, además de completar recompensas por otros objetivos peligrosos.

Ahora también sabemos que el juego se lanzará en exclusiva para PlayStation 5 el 2 de octubre de 2025. Los pedidos anticipados del juego comenzarán la próxima semana en mayo, con múltiples ediciones para elegir.

Esto incluye la edición estándar de 69,99 $ / 69,99 €, que está disponible tanto digital como físicamente, y una Edición Digital Deluxe de Ghost of Yōtei solo digital que cuesta 79,99 $ / 79,99 €. Esta desbloquea algunos contenidos digitales adicionales, como un tinte de armadura, un kit de espada, un caballo y una montura, y un amuleto.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: PlayStation) (Crédito de la imagen: PlayStation) (Crédito de la imagen: PlayStation)

Por último, está la Edición Coleccionista de Ghost of Yōtei, que incluye una serie de objetos físicos y digitales, entre ellos una máscara física del fantasma. Todavía no se sabe el precio de esta versión, aunque no creo que sea barata.

Los que reserven cualquier edición del juego recibirán una máscara exclusiva para el juego, además de siete avatares de PSN para usar.