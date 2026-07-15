Usuario de PS5 no pudo acceder a Ghost of Yotei debido a la verificación de la licencia, y esta es la razón por la que los planes de futuro totalmente digitales de Sony deben terminar

Un usuario de PS5 informa que no pudo acceder a su copia digital de Ghost of Yotei durante "media hora" debido a un problema con la verificación de la licencia

La verificación de licencias no es algo nuevo, pero este caso es importante en medio de los planes de Sony de eliminar las copias físicas de juegos

Una vez que se agoten las copias físicas de los juegos, el acceso a los juegos en PlayStation estará a disposición de Sony

Los planes de Sony para impulsar un futuro totalmente digital para los juegos en PlayStation han sido objeto de un intenso escrutinio desde su anuncio, y un caso en particular pone de manifiesto lo peligrosos que resultan esos planes para el acceso y la propiedad de los juegos.

Un usuario de Reddit (en una publicación que ya ha sido eliminada) informó que no pudo acceder a la versión digital de Ghost of Yotei en PS5 durante media hora, incluso después de actualizar las licencias. Al intentar abrir el juego, aparece el mensaje: "No se puede usar este contenido. Se están verificando tus licencias. Inténtalo de nuevo más tarde".

Es importante destacar que este tipo de situación no es nueva; las solicitudes de renovación de licencia pueden aparecer después de un largo período, especialmente al compartir un juego con otro usuario. Sin embargo, este ejemplo de verificación de licencia de Ghost of Yotei surge en medio de la polémica decisión de Sony de poner fin a la producción de discos físicos de juegos a partir de enero de 2028.

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Una vez que llegue la supuesta PS6 exclusivamente digital, este ejemplo de un consumidor que se queda sin acceso a un juego puede ocurrir en cualquier momento. A diferencia de los discos físicos, el acceso a las copias digitales de juegos de PlayStation depende de Sony, y pronto sucederá lo mismo con todas las copias de juegos, lo que en esencia significa que la propiedad de los juegos será inexistente.

(Image credit: Sucker Punch)

Dado que no ha habido ninguna declaración posterior al anuncio de la eliminación de los discos, parece que Sony está esperando a que la polémica amaine para poder comprometerse finalmente con sus planes exclusivamente digitales, a pesar de la presión de los consumidores en línea.

A diferencia de la decisión de Microsoft de dar marcha atrás en sus planes de "conexión permanente a internet" para la Xbox One tras las críticas recibidas en 2013, puede que se necesite un esfuerzo titánico por parte de los consumidores, los estudios de videojuegos y las tiendas de videojuegos para lograr un impacto.

Resulta bastante irónico que Sony, que antes se burlaba de Microsoft por la posibilidad de compartir copias físicas de juegos, ahora sea responsable de eliminarlas. Al igual que sucedió con PlayStation Plus , un servicio de suscripción necesario para jugar en línea, si los consumidores no siguen resistiéndose a los planes exclusivamente digitales, no habrá vuelta atrás una vez que llegue la PS6.