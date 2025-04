¡Anota la fecha! Nintendo Switch 2 ya tiene precio y preventa oficial en México

¡Comienza la cuenta regresiva! Nintendo Switch 2 prepara su debut en México el próximo 5 de junio. Pero sabemos que seguramente no te quieres perder la oportunidad de ser de los primeros en comprarlo. Por ello, nos emociona mucho compartirte que la preventa inicia este 25 de abril.

Además, el precio de venta sugerido de la consola Nintendo Switch 2 será de MXN $13,599, y del paquete que incluye la consola Nintendo Switch 2 + Mario Kart World de MXN $14,899.

El precio sugerido de Mario Kart World, también disponible el 5 de junio, será de MXN $1,999 y de Donkey Kong Bananza, cuyo lanzamiento será el 17 de julio, de MXN $1,749.

