El DJI Mini 5 Pro se ha filtrado de nuevo, con imágenes y videos de unboxing apareciendo en línea.

Se han filtrado nuevas imágenes y videos del próximo dron.

Se rumorea que el sistema de cámaras recibirá una actualización.

Podríamos ver el dron presentado oficialmente en algún momento de la próxima semana.

Si, todo apunta que el DJI Mini 5 Pro finalmente será revelado oficialmente la próxima semana, sin embargo, eso no ha impedido que las filtraciones sigan apareciendo, esta vez, nuevas imágenes y videos de unboxing han aparecido en la web.

Notebookcheck ha recopilado las distintas filtraciones, pero los avances más interesantes, los videos de unboxing, parecen haberse hecho públicos accidentalmente y ahora están configurados como privados.

Esto sugiere que estos videos se estaban preparando para su publicación cuando DJI hiciera oficial el dron. Los informantes han pronosticado que el lanzamiento oficial podría tener lugar mañana mismo, o quizás uno o dos días después.

Algunas de las imágenes filtradas proceden de minoristas europeos, lo que sugiere que las tiendas ya están recibiendo el DJI Mini 5 Pro. Se espera que el dron venga en una variedad de opciones de paquetes diferentes, que también se han filtrado anteriormente.

Precios y diseño

DJI MINI 5 PRO HQ pics#djimini5pro #mini5pro #dji pic.twitter.com/DtfUEH3NMNSeptember 13, 2025

Entre las filtraciones se encuentran imágenes de alta calidad del dron y sus accesorios, proporcionadas por el informante @MauroTandoi. El diseño coincide con lo que hemos visto en filtraciones anteriores, por lo que a estas alturas está prácticamente confirmado.

En cuanto al precio, se ha sugerido una cifra de alrededor de 799 € (lo que equivale aproximadamente a 940 $ / 690 £ / 1410 AU$). El DJI Mini 4 Pro salió a la venta por el mismo precio en Europa cuando se lanzó en septiembre de 2023, y por 759 dólares/689 libras esterlinas/1119 dólares australianos a nivel internacional.

En cuanto a las mejoras, las filtraciones que han salido a la luz hasta ahora apuntan a mejoras tanto en la calidad de vídeo como en el tiempo de vuelo, dos de las especificaciones clave para cualquier dron, por lo que tenemos grandes esperanzas en lo que DJI ha estado trabajando.

No parece que vaya a haber muchos cambios en cuanto al diseño, pero se ha detectado un módulo de cámara más grande y dos sensores LiDAR orientados hacia delante. Por supuesto, tan pronto como DJI haga oficial cualquiera de estas novedades, se lo haremos saber.