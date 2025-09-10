Las últimas filtraciones sobre el DJI Mini 5 Pro predicen su precio y fecha de lanzamiento

El sucesor del DJI Mini 4 Pro (en la imagen) podría presentarse la próxima semana, si los rumores son ciertos.

Un filtrador habitual afirma conocer el precio europeo del DJI Mini 5 Pro

Afirma que el Fly More Combo incluirá un juego de filtros ND

Parece poco probable que se lance en EE. UU. otro producto más de DJI

¿Recuerdas cuándo fue la última noticia de DJI Mini 5 Pro que les compartimos? Seguramente sí, pues no ha pasado ni una semana, sin embargo, eso no ha impedido que tengamos novedades, en esta ocasión, la información filtrada se refiere al precio y la fecha de lanzamiento del dron. Como siempre en estos casos, le recomendamos que tome la información con cautela, ya que, hasta que la propia DJI lance oficialmente el Mini 5 Pro, todo esto no son más que especulaciones.

Dicho esto, cuando la información proviene de filtradores fiables y prolíficos que rara vez se equivocan, nos sentamos y tomamos nota. Uno de estos filtradores es Jasper Ellens, que escribe en DroneXL, y esta semana ha publicado una noticia en la que afirma que «fuentes fiables» le han prometido que DJI lanzará el Mini 5 Pro el 16 de septiembre de 2025. Sí, la semana que viene.

Continúa mencionando que otras fuentes (sitios web minoristas filtrados, extraídos en busca de pruebas) sugieren que estará disponible en tiendas el 17 de septiembre, y afirma que una oferta del Mini 5 Pro, que solo incluye un control remoto RC-N3 sin pantalla, tenía un precio de 799 € (alrededor de 935 $ / 690 £ / 1415 AU$).

Ellens también cree que el DJI Mini 5 Pro Fly More Combo contará con un controlador táctil RC2 y un juego de filtros ND (además de las tres baterías habituales, la base de carga y la bolsa de transporte), y tendrá un precio inicial de 1129 € (alrededor de 1320 $ / 975 £ / 2000 AU$).

Parece un precio bastante asequible para un dron con las características que se rumorean del Mini 5 Pro, como un sensor de 1 pulgada y evitación de obstáculos omnidireccional completa, además de LiDAR frontal.

¿Malas noticias para los pilotos de drones en Estados Unidos?

El DJI Mini 4 Pro todavía se vende oficialmente en EE. UU., pero es posible que su sucesor nunca llegue a comercializarse. (Image credit: DJI)

Desafortunadamente para los aficionados a los drones residentes en EE. UU., Ellens también cree que el DJI Mini 5 Pro no estará disponible oficialmente en ese país. Dado que DJI no ha lanzado ninguno de sus productos recientes allí, este es un rumor que sin duda nos parece probable, aunque la empresa siempre ha mantenido que actualmente está buscando formas viables de lanzar sus drones, cámaras de acción y otros productos en EE. UU.

Si la información de Ellens es correcta y el Mini 5 Pro se lanza la próxima semana, probablemente veremos un avance en los canales oficiales de redes sociales de la empresa de forma inminente. Estas cosas suelen ocurrir unos días antes del lanzamiento de un producto de DJI, por lo que si se publica algo en los próximos días, sabremos que muy pronto llegará un nuevo dron.

A continuación, publicamos las especificaciones que se rumorean para el DJI Mini 5 Pro.

Especificaciones rumoreadas del DJI Mini 5 Pro

Sensor de imagen de 1 pulgada compatible con vídeo de hasta 4K a 120 fps.

Lente de 24 mm con apertura f/1.8.

Modo de disparo con teleobjetivo medio de 48 mm.

Gimbal compatible con movimientos de 225º, incluido el disparo vertical.

LiDAR frontal y sensores de visión infrarroja omnidireccionales.

Autonomía de la batería de 36 minutos.