JBL lanzó una gran variedad de nuevos audífonos Bluetooth 6.0 asequibles con gran autonomía y cancelación de ruido adaptativa

Cuatro modelos: dos con ANC y dos sin ANC

Versiones supraaurales y circumaurales

Batería de larga duración, LE Audio y multipunto

¿Estás en busca de unos nuevos audífonos? De ser así, debes echarle un vistazo a los nuevos "Tune" de JBL.

La nueva línea llega con cuatro modelos Bluetooth 6.0, dos de los cuales incorporan ANC y JBL Spatial Sound a la popular gama de audífonos.

Los cuatro modelos son muy asequibles y ofrecen unas especificaciones excelentes para su precio. Sea cual sea el que elijas, podrás disfrutar de hasta 76 horas de autonomía, Bluetooth 6.0 con LE Audio, Pure Bass de JBL y conectividad multipunto. También son compatibles con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair.

Hemos analizado modelos anteriores de audífonos JBL Tune y hemos descubierto que superan con creces su precio: son audífonos sencillos y sólidos con buen sonido, buena duración de la batería y, en los modelos ANC, también buena cancelación de ruido.

JBL ha añadido nuevos colores a sus audífonos 2025 Tune: beige y azul. (Image credit: JBL)

Auriculares JBL Tune 2025: características principales y precios

Los modelos insignia aquí son los JBL Tune 780NC y Tune 680NC, que cuentan con un diseño renovado y cancelación de ruido adaptable, además del modo Ambient Aware. La batería dura hasta 76 horas con ANC apagado y 50 horas con ANC encendido, y con solo 5 minutos de carga rápida obtienes 5 horas de reproducción.

Los dos audífonos son idénticos salvo por sus controladores: 40mm en los Tune 780NC y 32mm en los Tune 680NC; los más grandes son de tipo over-ear (cubren toda la oreja) y los más pequeños son on-ear (sobre la oreja). Ambos modelos cuentan con sonido espacial más Personi-Fi 3.0 de JBL, que ajusta una curva de sonido personalizada según tus capacidades auditivas.

El Tune 780NC estará disponible a partir de noviembre de 2025 por £119.99 / €129.99 (aprox. AU$246); aún se esperan detalles de precio y disponibilidad en EE. UU.

El Tune 680NC también saldrá a la venta en noviembre, con un precio de £89.99 / €99.99 (aprox. AU$185). Ambos modelos con cancelación de ruido estarán disponibles en Negro, Blanco, Azul y Beige.

Si no te interesa la cancelación de ruido ni Personi-Fi, entonces los Tune 730BT y Tune 530BT son aún más accesibles, y al igual que sus hermanos, la única diferencia entre ellos es el tamaño del driver: 40mm en los Tune 730BT y 33mm en los Tune 530BT. Ambos tienen batería de 76 horas, audio LE y carga rápida, y estarán disponibles en Negro, Blanco, Azul y Beige; el Tune 530BT también estará disponible en Lavanda.

El JBL Tune 730BT estará disponible desde octubre de 2025 por £39.99 / €79.99 (aprox. AU$82), mientras que el Tune 530BT saldrá a la venta al mismo tiempo por £29.99 / €49.99 (aprox. AU$61).