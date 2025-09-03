JBL presentó el nuevo altavoz Bluetooth Grip con certificación IP68 y diseño "a prueba de caídas"

El JBL Grip es cilíndrico, pero más pequeño (y más barato) que el Flip 7.

Sonido JBL Pro potente con una salida de 16 W.

Conectividad Auracast, resistencia al agua IP68 y un precio tentador.

Sin duda, somos fans de las bocinas o altavoces Bluetooth de JBL, por ello podemos decir que aunque el JBL Flip 7 es una de las mejores bocinas portátiles del mercado, hay mucha diferencia entre él y, por ejemplo, el JBL Go 4 o el JBL Clip 5, tanto en tamaño como precio y calidad de audio.

Por eso me alegra tanto el lanzamiento del JBL Grip; parece como si JBL hubiera analizado su gama y hubiera dicho: "Tenemos algo por 49,95 $ / 39,99 £ / 59,95 AU$ y tenemos algo por 149 $ / 129 £ / 179 AU$. ¿Podemos conseguir algo que se sitúe entre medias, algo con un precio de 99 dólares?".

Y el JBL Grip es esa opción, con un precio de 99 dólares (alrededor de 75 libras o 150 dólares australianos, aunque estos precios son estimaciones), o un rival directo del espléndido Ultimate Ears Wonderboom 4, del tamaño de una taza.

¿Qué hay de sus dimensiones? JBL nos dice que la Grip está "inspirado en las proporciones de una lata de refresco", pero si eso no te dice nada, piensa en esas latas de cócteles premezclados o quizás en la conocida bebida energética que lleva el nombre de una vaca macho de colores.

Conoce la nueva bocina JBL más novedosa del mercado

En la parte más destacada de la hoja de especificaciones de la JBL Grip se encuentra la afinación de audio JBL Pro Sound, una “potente salida de 16W” más AI Sound Boost, que promete “bajos más profundos y potentes sin distorsión”.

Se pueden emparejar dos bocinas para obtener sonido estéreo, o conectar varias mediante Auracast. El altavoz incluye un gancho con cuerda integrada para sujetarlo fácilmente a una mochila o bicicleta, y su construcción con certificación IP68 lo hace resistente al agua, polvo y caídas; de hecho, soporta hasta 1.5 m de profundidad en agua durante 30 minutos.

¿Autonomía? Ofrece hasta 12 horas de reproducción, más 2 horas adicionales con Playtime Boost activado, lo cual resulta más que aceptable para un altavoz de este tamaño.

¿La característica nueva favorita en el Grip? Una luz ambiental en forma de píldora bastante grande en el panel trasero, con la que puedes ajustar la atmósfera para que combine con tu lista de reproducción a través de la app JBL Portable.

El JBL Grip ya está disponible en preventas en Estados Unidos, con un precio de $99.95 USD en JBL.com, y tendrá un lanzamiento más amplio el 28 de septiembre de 2025. ¿Colores? Claro: llegarán seis acabados llamativos, incluyendo negro clásico, blanco, morado intenso (el que elegiría sin duda), rojo, azul y camuflaje.

¿Se unirá pronto a nuestro listado de las mejores bocinas resistentes al agua? El tiempo (y el riguroso proceso de pruebas de TechRadar) lo dirá… pero sinceramente espero que sí.

