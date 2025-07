JBL presentó los nuevos Tour ONE M3: sonido espacial, llamadas claras y mucho más

El pasado 2 de julio tuvimos la oportunidad de asistir al evento de lanzamiento de JBL, donde presentó su más reciente apuesta en audio premium con los nuevos JBL Tour One M3.

Cabe destacar que se trata de unos audífonos over-ear que redefinen la conectividad y la experiencia de escucha.

Sonido que se adapta a ti

Equipados con drivers de 40 mm con domo de mica, los Tour ONE M3 entregan bajos potentes, medios balanceados y agudos cristalinos. La experiencia se expande con JBL Spatial Sound con seguimiento de cabeza, que mantiene el sonido en el espacio, incluso cuando el usuario se mueve. A través de la app JBL Headphones, se puede crear un perfil auditivo personalizado con Personi-Fi 3.0, optimizando cada detalle sonoro de forma única.

Cancelación de ruido avanzada y llamadas de alta claridad

(Image credit: JBL)

Con ocho micrófonos integrados, los Tour ONE M3 detectan y se adaptan en tiempo real al entorno, bloqueando desde el bullicio urbano hasta el motor de un avión. El usuario también puede ajustar el modo Ambient Aware o TalkThru para mantenerse conectado con su entorno cuando lo desee.

Durante las llamadas, la formación de haces adaptativa y el algoritmo de IA aseguran una voz clara y sin interferencias, incluso en entornos ruidosos. Además, los audífonos están certificados por Zoom para llamadas profesionales con conexión por cable.

Comodidad duradera y autonomía total

El diseño incorpora almohadillas ultrasuaves con espuma de alta densidad, mejorando el aislamiento pasivo y permitiendo largas sesiones de uso sin fatiga. Su construcción ligera y ergonómica se complementa con una autonomía de hasta 70 horas de reproducción, además de carga rápida (5 minutos = 5 horas de uso).

Disponibilidad

Los JBL Tour ONE M3 estarán disponibles a partir de julio de 2025, en colores Negro y Mocha, a través de JBL.com, con un precio sugerido de $6,499. Con los Tour ONE M3, JBL no solo introduce nuevos audífonos: redefine los límites del audio inalámbrico.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El futuro del sonido ya no es solo portátil, ahora es totalmente libre.