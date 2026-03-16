Apple lanza finalmente los AirPods Max 2, con todas las funciones de los AirPods Pro que les faltaban

Los AirPods Max 2 estarán disponibles para pedidos a partir del 25 de marzo por 549 dólares.

El nuevo chip H2 incorpora multitud de funciones inteligentes y una cancelación de ruido 1,5 veces mejor.

Hay un nuevo amplificador para una mejor calidad de audio.

Apple acaba de anunciar por fin los AirPods Max 2, poco más de cinco años después del lanzamiento de los AirPods Max originales en diciembre de 2020 .

El nuevo modelo estará disponible para pedidos a partir del 25 de marzo por 549 dólares, y Apple promete su lanzamiento "a principios del mes que viene", es decir, en abril de 2026.

Los AirPods Max 2 incluyen el chip H2 de Apple para auriculares, el mismo que el de los AirPods Pro 3 , además de un nuevo " amplificador de alto rango dinámico " para un audio mejorado.

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El chip H2 incorpora un montón de nuevas funciones a este modelo, como el audio adaptativo, que permite que el modo de transparencia se ajuste para bloquear algunos sonidos innecesarios; la detección de conversaciones, que permite que los auriculares dejen pasar el sonido si empiezas a hablar con alguien; y la reducción de ruido y el volumen personalizado, que ayudan a proteger la audición y a mantener el perfil de sonido a tu gusto.

Ahora está disponible la opción de Traducción en directo, mediante la cual los AirPods reproducirán en tus oídos una versión traducida de lo que alguien te diga, siempre que esté en un idioma compatible; Aislamiento de voz para mejorar la calidad de tus llamadas cuando haya mucho ruido a tu alrededor; y "Grabación de audio con calidad de estudio" directamente desde los micrófonos de los auriculares.

Ahora puedes responder a ciertas cosas que Siri te dice con un asentimiento o un movimiento de cabeza, y ahora puedes controlar la cámara de tu iPhone usando la Corona Digital, algo que Nothing acaba de agregar con su oferta de gama media Nothing Headphone (a).

Apple también afirma que la cancelación activa de ruido es ahora "hasta 1,5 veces más eficaz que la generación anterior", y cuando volví a probar recientemente los AirPods Max originales comparándolos con el resto de los mejores auriculares con cancelación de ruido, descubrí que aún se comportan muy bien, por lo que podrían situarse directamente en lo más alto de la clasificación.

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(Image credit: Apple)

Apple no ha confirmado si hay algún cambio en los controladores de audio de los AirPods Max 2, pero afirma que incorporan un "nuevo amplificador de alto rango dinámico" con el objetivo de ofrecer el mismo tipo de sonido que los AirPods Max anteriores, pero "más nítido".

La firma sonora de los AirPods Max originales siempre fue una de las opciones con sonido más neutro entre las marcas de auriculares convencionales, aunque Sony se ha movido en esa dirección recientemente con los Sony WH-1000MX6, por lo que será interesante ver qué tan bien Apple ha mantenido esto.

Los AirPods Max siempre han ofrecido un sonido natural y amplio, así que si Apple realmente ha mejorado la "nitidez" del sonido, estos auriculares podrían ser muy reveladores, dependiendo de cómo gestionen las diferentes fuentes de audio.

Por supuesto, lamentablemente, pero sin sorpresas, aún no hay noticias sobre compatibilidad con audio inalámbrico de alta resolución. Sin embargo, sí cuenta con soporte para audio de alta resolución de 24 bits/48 kHz a través de USB-C. Como antes, no incluye conector para auriculares de 3,5 mm; necesitarás un adaptador USB-C.

Apple afirma que la latencia inalámbrica será menor al jugar en el modo Juego en dispositivos Apple compatibles.

Prometen 20 horas de reproducción con audio espacial y cancelación activa de ruido activados, lo cual es bastante decepcionante. Hoy en día, esperamos al menos 30 horas (aunque esperaría más si el audio espacial está desactivado).

(Image credit: Apple)

El diseño parece no haber cambiado en absoluto, aunque Apple tiene un historial de rediseñar discretamente cosas que parecen ser iguales a la generación anterior, por lo que puede haber cambios sutiles que no son obvios hasta que los probamos.

Cabe destacar, y de nuevo resulta decepcionante, que no han perdido peso. De hecho, con 386,2 g, son 1,4 g más pesados ​​que los originales.

Y sí, siguen incluyendo el pequeño estuche inteligente (que algunos miembros del equipo llaman el "sujetador de AirPods") para viajar.

Están disponibles en colores medianoche, estrella, azul, morado y naranja, y al menos me alegra que hayan mantenido una buena gama de tonalidades disponibles para la nueva versión, aunque mi favorito siempre fue el verde, que parece haber desaparecido.

Su precios es de $12,999 pesos y ya los puedes preordernar.