La nueva bocina Bluetooth de LG incorporará un DJ con IA "culturalmente rico", para que puedas hacer peticiones y preguntas sobre la música

¿Eres fan de la música y la inteligencia artificial? De ser así, te tenemos noticias increíbles, aunque tal vez confusas por las mayúsculas aleatorias de: "FYI.RAiDiO", de will.i.am, la cual llega a las fantásticas bocinas/altavoces LG xboom Grab y LG xboom Bounce, lo que supone una ventaja añadida a esta impresionante gama.

Pero, de ¿qué se trata? Según nos informan, FYI.RAiDiO "no es solo otro servicio de streaming", sino que utiliza personajes de inteligencia artificial con los que se puede interactuar en tiempo real. Puedes obtener información sobre la música que se está reproduciendo, explorar las historias de los artistas, descubrir si van a actuar cerca de ti o simplemente recibir consejos sobre estilo de vida. Y, según FYI.RAiDiO, los personajes «están diseñados para reflejar diversas perspectivas culturales», por lo que tus interacciones serán amigables y relevantes.

Para acceder al servicio, puedes pulsar el botón MY del altavoz o acceder a través de la aplicación FYI. Al hacerlo, «el altavoz pasa de ser un dispositivo pasivo a convertirse en un compañero receptivo que escucha, informa y entretiene».

¿Cuál es el plan, will.i.am?

Este año hemos charlado con will.i.am sobre la IA y la tecnología musical, y nos ha contado algunas cosas muy interesantes. Nos dijo que la IA convertiría los altavoces en comunicadores, y que tu altavoz se convertiría en un «compañero de charla increíble».

En lugar de tener un altavoz inteligente tradicional al que le dices qué hacer y que realmente no va más allá de eso, la visión de will.i.am es la de altavoces con los que se pueden mantener conversaciones profundas y «profundizar en todos los detalles... va a ampliar el pensamiento crítico de las personas».

FYI son las siglas de Focus Your Ideas (enfoca tus ideas), y will.i.am ideó la propuesta central durante la pandemia, cuando estaba «atrapado en casa como todo el mundo». Frustrado por tener que utilizar múltiples aplicaciones para múltiples cosas solo para mantenerse en contacto con la gente, imaginó una alternativa mejor, impulsada por la IA. ¿Y si "pudieras conectarte con expertos inteligentes de diferentes ámbitos, pero haciendo que se sintieran hiper expresivos, casi como humanos"?

La aplicación de radio, o RAiDiO, forma parte de eso, por lo que, en lugar de considerarla una función independiente, quizá sea mejor pensar en ella como un avance: hoy es música, mañana podría ser todo tipo de comunicación.

Como nos dijo will.i.am, quiere ampliar la escala: con un poco de ayuda de Qualcomm, quiere "llevar nuestra solución a más vehículos, más dispositivos, más televisores, más altavoces".