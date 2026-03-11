Ahora puedes obtener una actualización revolucionaria de la aplicación Sonos para Android, que recupera una función clave

Sonos recupera los controles de notificaciones y pantalla de bloqueo en Android

Se sigue trabajando para que estos controles sean compatibles con iOS

También puedes acceder a estas opciones desde tu muñeca a través de Wear OS

Tras algunas tribulaciones muy publicitadas en los últimos dos años, Sonos está volviendo a la palestra. La empresa no solo ha lanzado nuevos altavoces a principios de esta semana, sino que también ha solucionado una de las principales fuentes de frustración para los usuarios de su aplicación para Android.

Según ha publicado u/edfosho1 en Reddit (a través de 9to5Google), ha vuelto la posibilidad de controlar la reproducción y el volumen desde el panel de notificaciones y la pantalla de bloqueo de Android. Anteriormente, los usuarios tenían que entrar en la propia aplicación de Sonos para acceder a estos controles.

Como es lógico, los usuarios están muy contentos con el regreso de los controles más cómodos del widget: un usuario describe la solución como «revolucionaria», al tiempo que celebra el regreso de la compatibilidad con el servicio Last.fm.

También hay cierta molestia por el tiempo que ha tardado Sonos en recuperar esta funcionalidad. «Estamos en 2026, ¿por qué han tardado tanto?», se lee en un comentario del hilo de Reddit.

Podemos arreglarlo

Los controles de reproducción también estarán disponibles si utilizas un reloj inteligente Wear OS, tal y como ha demostrado u/wizewiz en Reddit. Sin embargo, por el momento no existe ningún control de este tipo en iOS desde la pantalla de bloqueo o Dynamic Island, aunque se cree que está en camino.

Según la actualización oficial de Sonos, la aplicación puede tardar hasta dos semanas en llegar a todos los usuarios, así que no te preocupes si no la ves inmediatamente. Busca la versión 82.01.9 en Android y la versión 82.01.12 en iOS en tu tienda de aplicaciones preferida.

La aplicación actualizada forma parte del esfuerzo continuo de Sonos por recuperar la confianza de los usuarios. En declaraciones a TechRadar, el director ejecutivo de Sonos, Tom Conrad, ha admitido que se han cometido errores en el desarrollo de software y hardware, pero que ahora también está ocupado enderezando el rumbo.

Ahora también hay dos nuevos altavoces Sonos para disfrutar, los primeros de la empresa desde 2024: hay una nueva versión portátil del Sonos Play (por 299 $ / 299 £ / 499 AU$) y el Sonos Era 100 SL (189 $ / 169 £ / 289 AU$).

