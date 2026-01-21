Podría estar en camino una impresionante actualización de los audiolibros de Spotify y, como no soy muy lector, estoy deseando probarla

Spotify está probando una nueva herramienta llamada Page Match que sincroniza tus libros físicos con sus versiones en audiolibro.

Al usar la cámara de tu teléfono para escanear la página del libro que estás leyendo, Spotify te llevará al momento exacto del audiolibro.

La función aún está en sus inicios, pero es probable que se implemente en las regiones que admiten audiolibros si Spotify sigue adelante con su lanzamiento.

Spotify está en constante evolución en lo que respecta a su ecosistema de audiolibros, y ha estado probando una nueva herramienta entre bastidores que permite sincronizar los audiolibros con la literatura física y viceversa, lo que supone una dura competencia para Audible.

La nueva herramienta, llamada Page Match, permitirá cambiar entre un libro físico y su versión en audiolibro en Spotify, una función perfecta para llevar un registro de los números de página, especialmente si te gusta alternar entre la lectura física y la digital.

Aunque aún no está disponible y Spotify no ha compartido más detalles, Android Authority encontró una referencia al código de Page Match en la última versión de la aplicación de Spotify, así como la frase «sincroniza tu progreso desde la página del libro con el audiolibro, y viceversa», que resume su finalidad. El medio también informa de que, si esta función se lanzara, estaría disponible en las regiones donde ya se admiten los audiolibros.

Sobre el papel, parece que podría convertirse en una de las herramientas más valiosas si eres un usuario habitual de los audiolibros de Spotify, ya que te ahorraría mucho tiempo buscando innecesariamente la página del libro que coincide con tu progreso en el audiolibro, y su funcionamiento es muy sencillo.

Si quieres pasar de un libro físico a un audiolibro y continuar con tu progreso, solo tienes que escanear la página que estás leyendo con la cámara de tu teléfono. Spotify utilizará entonces el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para leer el texto, que luego comparará con la marca de tiempo de la versión en audiolibro. También funciona al revés, algo que los competidores de audiolibros aún no han aprovechado.

Aquellos que sean principalmente oyentes de audiolibros podrán utilizar Page Match para cambiar de la versión digital a la versión en papel del libro que estén leyendo. Basándose en la referencia del código que ha detectado Android Authority, el medio cree que Spotify podrá indicarte el número exacto de página del libro que coincide con tu progreso en el audiolibro, lo cual es una ventaja muy inteligente.

Android Authority también proporcionó una captura de pantalla obtenida de la aplicación Spotify en su cobertura (véase más abajo), que muestra cómo funcionaría Page Match al escanear libros físicos.

(Image credit: Android Authority)

Una característica incipiente, pero con un futuro prometedor

Aún es pronto para Page Match, pero la opinión de Android Authority sobre la herramienta inspira confianza en que está en camino. Dicho esto, hay algunos obstáculos menores que hay que tener en cuenta.

Hasta ahora, parece que Page Match solo funcionará si primero desbloqueas o compras un audiolibro de Spotify, y se te pedirá que lo hagas antes de utilizar la herramienta. Además, el OCR de Spotify puede tener problemas para identificar las páginas de los libros cuando las escaneas. Si esto ocurre, Spotify te pedirá que escanees una página cercana como alternativa. Es frustrante, pero también es de esperar en una función que acaba de salir al mercado.

La dedicación de Spotify por hacer crecer su ecosistema de audiolibros habla por sí sola y, dada la implementación el año pasado de Audiobooks+, los resúmenes con IA y la función Follow Along, es evidente que Spotify no se da por vencido y, como resultado, está alcanzando rápidamente al servicio de audiolibros insignia de Amazon, Audible.

La función Whispersync de Kindle te permite cambiar entre tu libro electrónico Kindle y su versión en audiolibro en Audible. Es cierto que Amazon llegó primero (Whispersync se lanzó en 2012), pero Page Match de Spotify va un paso más allá con su capacidad para emparejar libros físicos con sus equivalentes digitales, algo que Amazon aún no ha explorado.

Como persona que tiene altibajos en la lectura, debo admitir que Page Match me está convenciendo de cambiar la música por la literatura durante un tiempo, pero ya veremos cuánto tiempo puedo mantenerlo.

