Algunos usuarios de Spotify están convencidos de que la plataforma está creando perfiles y biografías de artistas mediante IA, y creo que estas teorías conspirativas se están yendo de las manos

El escándalo de la música generada por IA en Spotify se ha prolongado más de lo que debería, y a pesar de que la empresa ha implementado medidas para contrarrestar la difusión de este tipo de música, algunos usuarios siguen en pie de guerra por la controversia.

Me topé con una publicación reciente en Reddit, en el foro r/truespotify, que llamaba la atención sobre la página de la artista Selah Stone, una artista obviamente generada por IA. Pero no era la artista lo que le molestaba al autor de la publicación; en cambio, decidió criticar a Spotify, alegando que la plataforma ha estado «creando biografías y fotos falsas para ocultar a los artistas de IA y confundir aún más a los usuarios».

Ahora bien, estoy totalmente a favor de presionar a los mejores servicios de streaming musical para que refuercen sus medidas de detección de IA, pero lo que el usuario mencionó está completamente fuera del control de Spotify, y no soy el único que piensa que estas teorías de la conspiración se están volviendo agotadoras.

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Aunque la basura generada por IA se está volviendo más evidente para algunos usuarios (yo no me he topado con ella), Spotify no es quien sube la música generada por IA, ni crea los perfiles de los artistas que la acompañan. Cada canción y álbum subido a Spotify es una acción realizada por el artista y su equipo, o en el caso de un artista de IA, la persona que está detrás de esa fachada.

Lo que hay que recordar es que Spotify no acepta subidas directas de música. Cuando un artista (humano) comparte música en Spotify (o en cualquier plataforma de streaming musical, para el caso), todo se procesa a través de su sello discográfico o distribuidor. Además, desde que Spotify lanzó sus nuevas etiquetas «Verificado por Spotify» para los perfiles de los artistas, se ha añadido una garantía adicional de que el artista que estás escuchando no es una IA.

Lo mismo se aplica a los artistas de IA, e incluso la música que generan no puede pasar directamente por Spotify. Del mismo modo, también necesitarán utilizar un distribuidor, siendo algunos de los más comunes DistroKid y Ditto Music, pero la culpa no termina ahí.

Otra conspiración sobre la IA que circula es que Spotify está obteniendo más ganancias al permitir que los usuarios acumulen cifras de reproducciones de música generada por IA. Este no es el caso, debido a cómo funciona el sistema de regalías y pagos de Spotify.

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Todas las cuotas de los suscriptores se depositan en un fondo común, y de ahí los artistas con las cifras de reproducciones más altas reciben una porción mayor de esos pagos. Si bien no es la forma más justa de pagar a los artistas (aunque no escuches a Taylor Swift, tu dinero va a parar a ella y no necesariamente a los artistas que realmente escuchas), y pone en desventaja a los artistas independientes, los artistas generados por IA no están ganando montones de dinero, aunque sí ocupan lugares que deberían ser de artistas humanos, algo que estoy de acuerdo en que hay que arreglar.

Además, Spotify destinó el 70% de sus ingresos anuales de 2025 a los artistas y titulares de derechos, por lo que la mayor parte del dinero que obtiene de las suscripciones se reinvierte directamente en la industria, y lo que sobra se invierte en la propia empresa.

No creo que esas quejas sean la verdadera razón por la que los usuarios están molestos. Más bien, creo que son los problemas de transparencia de Spotify los que provocan la frustración de muchos usuarios. Pero como la plataforma no ha sido la más transparente en lo que respecta a la música generada por IA, el malestar entre los usuarios ha llegado a un punto crítico, lo que los ha llevado a inventar conspiraciones ridículas —y ahora señalarán con el dedo a cualquiera para encontrar nuevas razones de culpar a Spotify por la creciente presencia de basura generada por IA.

Al igual que muchos usuarios en los comentarios de Reddit, yo también estoy de acuerdo en que Spotify necesita hacer mucho más para identificar la música generada por IA. Creo que, si bien la plataforma ha intentado hacer algo positivo con sus recursos de denuncia en línea y las nuevas insignias «Verificado por Spotify» para los artistas, otros servicios se le adelantaron.

Sin embargo, las acusaciones deben terminar en algún momento, y quienes promueven teorías conspirativas deben aportar pruebas claras que respalden sus afirmaciones o callarse.

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