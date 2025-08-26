Algo que nadie pidió: Spotify incorpora una nueva función de mensajes mientras los fans esperan en vano la actualización HiFi

Spotify incorporará una nueva función de mensajes directos en "mercados seleccionados".

Te permitirá compartir música, podcasts y audiolibros con tus amigos.

La función estará disponible tanto para los suscriptores gratuitos como para los Premium.

¿Mensajes en Spotify? Así como lo lees, la popular aplicación de música en streaming anunció una sorpresiva función tanto para usuarios gratis como Premium. Se trata de la posibilidad de de enviar mensajes directos a amigos desde la misma aplicación.

La función, llamada Mensajes, llega con el objetivo de animarte a compartir recomendaciones de música, pódcasts y audiolibros con tus amigos. Pero en lugar de simplemente dejarte compartir enlaces, esta será una aplicación de mensajería completa dentro de Spotify en iOS y Android.

Hay un detalle clave que falta: Spotify señala que la función se estará implementando esta semana para usuarios gratis y Premium de 16 años o más, “en mercados selectos y en dispositivos móviles”, pero aún no ha especificado cuáles son esos mercados. Ya se le ha pedido a Spotify una aclaración sobre la disponibilidad, y actualizaremos esta historia en cuanto haya respuesta.

Podrás acceder a los mensajes de Spotify de varias formas. El historial de mensajes estará en tu perfil, en la esquina superior izquierda de la app. Una vez que aceptes una solicitud de mensaje, podrás reaccionar con emojis y enviar mensajes de texto, muy parecido a un DM de WhatsApp.

Naturalmente, Spotify también te animará a enviar mensajes desde distintas partes de la app. En la vista Reproduciendo ahora, que ya está bastante cargada, el ícono de compartir también te dará la opción de enviar un mensaje a un amigo.

¿Cómo planea Spotify evitar que Mensajes se convierta en un festival de spam? Para empezar, podrás desactivar la función por completo en la sección de Configuración. También tendrás la opción de aceptar o rechazar mensajes, bloquear a otros usuarios o reportar mensajes ofensivos.

Spotify también afirma que los mensajes están protegidos con “cifrado de nivel industrial”, aunque no especifica cuál es. Además, la plataforma de streaming usará una tecnología de detección proactiva para escanear mensajes en busca de contenido ilegal o dañino, lo cual podría desanimar a muchos de compartir algo más que su nueva canción favorita.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Un soplo del pasado, pero no el futuro del HiFi que muchos desean.

(Image credit: Spotify)

Han pasado casi 15 años desde que Apple anunció el desastroso iTunes Ping, una “red social orientada a la música” diseñada para “seguir a tus artistas y amigos favoritos y descubrir qué música están escuchando o comentando”.

Aunque Spotify Mensajes no es exactamente lo mismo —al optar por el camino de los DM privados en lugar de una red social pública—, sí parece motivado por los mismos deseos: mantenerte pegado a la propia app de Spotify, en lugar de compartir tu música favorita en plataformas como WhatsApp.

Spotify tuvo una función similar a Mensajes en sus primeros días, pero pasó tanto tiempo que la mayoría de los usuarios actuales ni la recuerdan. Como alguien que ha estado pagando por Spotify durante la última década, no me veo usando mucho la función cuando es tan fácil compartir enlaces en apps de mensajería dedicadas, y la reacción inicial de los fans de Spotify ha sido fría.

Los comentarios en Reddit critican la “creciente acumulación de funciones” dentro de la app de Spotify, algo sobre lo que escribí hace un par de años cuando se añadió el scroll vertical al estilo TikTok.

Respondiendo al anuncio de Spotify en X, otros usuarios siguen pidiendo que “traigan HiFi”, refiriéndose al tan esperado plan de audio sin pérdida. Todavía existe la posibilidad de que Spotify lo lance en 2025, con rumores a principios de este año sobre el lanzamiento de un plan Music Pro.

Se especulaba que este plan podría ofrecer audio sin pérdida, descuentos en boletos de conciertos y herramientas de remix impulsadas por IA (muy similares a la nueva herramienta Mix de Spotify), por un costo adicional de $6 USD sobre el plan Premium de $12 al mes (o £6 adicionales en el Reino Unido y AU$7 en Australia).

Sin embargo, han pasado varios meses desde esos rumores, por lo que no culpo a los fans de Spotify por ponerse nerviosos cuando el servicio prioriza nuevas funciones como Mensajes, que casi nadie estaba pidiendo.

Mensajes podría llegar a ser popular para algunos, pero apostaría a que la mayoría de los usuarios ya tienen sus hábitos de compartir música establecidos en WhatsApp, y Mensajes podría convertirse en otra función más que diluya la cada vez más amplia oferta de Spotify, empujando a muchos a buscar alternativas entre los mejores servicios de streaming de música.