The Velvet Sundown, la nueva banda revelación de Spotify, parece estar generada por IA

Dust on the Wind , Drift Beyond the Flame y End the Pain son canciones de la nueva banda The Velvet Sundown, que está arrasando en Spotify con más de 470.000 oyentes mensuales. Solo hay un problema: no parece que la banda exista realmente, y la música parece haber sido creada por IA.

Aunque la banda aparece como Artista Verificado en Spotify, la biografía dice muchísimas cosas sin importancia sobre ella, como: «Hay algo fascinante en The Velvet Sundown. No solo los escuchas, te sumerges en ellos».

La biografía enumera a los miembros de la banda como el cantante y mellotrón Gabe Farrow, el guitarrista Lennie West, Milo Raines, quien "crea los sonidos de sintetizador texturizados de la banda", y el percusionista "de espíritu libre" Orion "Rio" Del Mar. Ninguna cantidad de investigación que yo (o la prensa musical) hemos podido hacer me ha convencido de que alguna de estas personas sea real.

La música en sí me suena a una especie de mezcla de varias bandas de rock suave con influencia country como The Eagles, JJ Cale y The Allman Brothers.

Dust and Silence

The Velvet Sundown ya tiene un álbum publicado, Dust and Silence , que puedes escuchar ahora mismo, y otro, Paper Sun Rebellion, que se lanzará en 13 días el 14 de julio, pero las señales de la IA están por todas partes en todo lo que tiene que ver con ellos.

Por ejemplo, las portadas de ambos álbumes parecen dos versiones del mismo diseño generado por IA. Ambas son escenas surrealistas de un ojo flotante y una escalera en un paisaje desértico con montañas al fondo. Se asemeja a lo que ocurre cuando la IA genera dos o más versiones de una imagen para que elijas entre ellas.

Entonces, échale un vistazo a las fotos de la banda; parecen creadas por ChatGPT. Si revisas su cuenta de Instagram, verás fotos que parecen generadas por IA.

Con potentes herramientas de creación musical con IA como Suno disponibles en línea, es muy posible que la particular mezcla de rock ligero y moderado en la que se especializa The Velvet Sundown también esté creada con IA. Otra señal para mí es que la voz del cantante suena ligeramente diferente en cada tema que interpreta la banda, y la música tiene un aire genérico y sin alma, aunque resulte una escucha de fondo agradable e inofensiva. No hay cohesión entre los temas que me haga pensar que los interpretan las mismas personas.

Tiempos difíciles

Desde 2024 Spotify ha desmonetizado las canciones que no obtienen 1000 reproducciones al año (según algunas estimaciones, el 86 % de la música en la plataforma), lo que dificulta aún más que los músicos se ganen la vida.

En una época en la que los grandes servicios de streaming están obteniendo enormes beneficios y los artistas que no están en el porcentaje más alto de streamers están en dificultades, el hecho de que una banda de IA esté atrayendo la atención de los oyentes, alejándola de la música real generada por humanos, aunque no esté etiquetada como IA, está resultando divisivo.

Es comprensible que muchas personas estén molestas con el hecho de que una banda aparentemente generada completamente por inteligencia artificial esté consiguiendo reproducciones y recibiendo apoyo de Spotify.

"Acabo de buscarlos y la descripción en Spotify no menciona que sean IA. Sinceramente, esto me hace pensar en cancelar mi suscripción a Spotify", dijo el usuario de Reddit blyzo .

"Sí, así es la gente hoy en día: todos son unos impostores y todos son partidarios de lo falso. ¡Milli Vanilli salió décadas antes!", comentó el usuario de Reddit Big-Rabbit9119.

Sin embargo, el usuario de Reddit AnyPomegranate4981 dijo: "ngl, las canciones son geniales".

Si se trata de una banda real, podría ser una campaña de marketing muy ingeniosa. Generar controversia haciéndose pasar por una banda falsa de IA sería una excelente manera de hacerse notar.

Sin embargo, si The Velvet Sunset es de hecho una banda de IA, una cosa es segura: es poco probable que los veamos tocar en vivo algún día.