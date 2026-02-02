JBL acaba de renovar uno de los altavoces estéreo más legendarios del mundo, pero manteniendo el mismo diseño impresionante de los años 70

Una nueva edición del altavoz L100, lanzado por primera vez en 1970.

Limitado a 800 pares en todo el mundo, con motivo del 80 aniversario de JBL.

7499 $ (unos 5449 £ / 10 700 AU$).

JBL ha lanzado una nueva versión de su legendario altavoz, el L100. Lanzado por primera vez en 1970, el L100 se convirtió en el altavoz más vendido en la historia de JBL. Los L100 son muy apreciados por su calidez, graves profundos y dinámica, por lo que se han seguido fabricando durante décadas con actualizaciones ocasionales, como el L100 Classic en 2019 y el L100 Classic 75 en 2021, y ahora vuelven en una nueva versión de edición estrictamente limitada para conmemorar los 80 años de los altavoces JBL.

El L100 Classic 80 estará limitado a solo 800 pares en todo el mundo y, aunque el exterior conserva ese estilo icónico de los años 70, se trata de altavoces totalmente modernos.

Sé que la palabra «icónico» se utiliza mucho en el mundo del alta fidelidad, pero los JBL 100 realmente lo son: tienen un diseño muy distintivo que se reconoce al instante, e incluso acabaron en un anuncio —otra vez esa palabra— icónico: el anuncio de Maxell de 1983 en el que se ve a un hombre impresionado por la música.

El JBL L100 Classic 80 viene con grandes expectativas

Esta es la caja en la que llegan, así que sabes que estás comprando productos de calidad... (Image credit: JBL)

El diseño muy retro cuenta con la icónica rejilla de espuma «quadrex» que hace que los JBL parezcan sacados de un piso de soltero de los años 70 —lo cual es un cumplido— y, en esta versión, tiene un tono marrón muy retro que combina con un marco negro satinado. Las cajas acústicas son de chapa de roble.

Cada par luce insignias de la edición aniversario en la parte delantera y trasera, incluida una placa numerada firmada por el ingeniero jefe Chris Hagen. Y en la parte trasera encontrarás dos juegos de bornes de conexión chapados en oro.

Los controladores son un woofer de cono de pulpa pura de 12 pulgadas (300 mm), que se combina con un puerto bass reflex sintonizado de disparo frontal; un controlador de rango medio de pulpa pura de 5,25 pulgadas (130 mm); un tweeter de cúpula de titanio de 1 pulgada (25 mm) acoplado a una guía de ondas de lente acústica; y atenuadores de nivel de alta y media frecuencia. La respuesta de frecuencia es de 40 Hz a 40 kHz, la impedancia es de 4 ohmios y la sensibilidad es de 90 dB/1 W/1 m.

Los JBL se venden por pares con soportes incluidos y se entregan en una caja de madera «especialmente diseñada». Pueden ser tuyos por 7499 dólares (unos 5449 libras esterlinas/10 700 dólares australianos).

