Sony sacude México con la nueva serie ULT POWER SOUND

¿Eres de los que ama escuchar música en todo momento con ayuda de una bocina? De ser así, te tenemos increíbles noticias, pues Sony anunció la llegada a México de los nuevos integrantes de la serie ULT Power Sound bajo el eslogan "Bajos potentes. Experiencia increíble". Pero, ¿cuáles son estos integrantes?

Hablamos de los altavoces ULT TOWER 9, ULT TOWER 9AC, ULT FIELD 5 y ULT FIELD 3, están diseñados para los fanáticos de la música, ofreciendo una experiencia de audio llena de emoción, con bajos potentes y sonido dinámico con solo tocar el botón ULT. También se incorpora a la línea el par de micrófonos inalámbricos ULT MIC1 compatibles con la serie ULT POWER SOUND.

Este lanzamiento está enmarcado con una colaboración especial con la agrupación de pop mexicano Matisse, ganadores del Latin Grammy y con fuerte presencia en Latinoamérica y Estados Unidos.

“Estamos muy contentos de pertenecer a una campaña musical con Sony. La música es crucial en nuestras vidas, es un lenguaje universal y nos entusiasma reproducirla con el apoyo de excelente tecnología. La nueva línea ULT de Sony permite que todos disfrutemos del poder de la música para que siga cumpliendo su función de unir corazones y trascender fronteras”, comentaron los integrantes de Matisse.

“Los mexicanos aman la música y quién mejor que Matisse para esta alianza. Sus canciones han llenado auditorios con emociones y su creatividad les ha valido el reconocimiento internacional y colaboraciones con otros artistas. Sony es sinónimo de entretenimiento creativo y es precisamente lo que buscamos: que los usuarios disfruten de la creatividad y talento de Matisse y de toda su música con la potencia y claridad auditiva de nuestra nueva serie ULT POWER SOUND”, señaló Hibi Kenichiro, presidente de Sony México y Sony Latinoamérica.

Siente los bajos potentes y el sonido más fuerte:

Las nuevas bocinas Sony ULT TOWER 9 y ULT TOWER 9AC ofrecen bajos masivos y una presión sonora potente que transforman cualquier espacio en una verdadera sala de conciertos con sonido envolvente 360°. Equipados con la tecnología X-Balanced woofer y el botón ULT, permiten activar dos modos de bajos profundos e impactantes, mientras que sus cuatro tweeters y altavoces de rango medio garantizan claridad vocal y nitidez en todo el entorno. Ambos modelos cuentan con iluminación 360°sincronizadas para ambientar la fiesta, funciones de karaoke, entrada para guitarra y TV Sound Booster. Además de ruedas para facilitar su transporte; el ULT TOWER 9 es inalámbrico con hasta 25 horas de batería, y el ULT TOWER 9AC se conecta a la corriente.

Su diseño robusto y elegante, con carcasa resistente a salpicaduras, manija integrada y ruedas, permite llevar la fiesta a cualquier lugar con facilidad. La aplicación Sony Sound Connect permite personalizar luces y emparejar altavoces para un sonido estéreo o en modo fiesta, asegurando una experiencia audiovisual completa y envolvente para todo tipo de eventos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Lleva tu música a donde vayas con ULT FIELD 5 y ULT FIELD 3:

Los Sony ULT FIELD 5 y ULT FIELD 3 están diseñados para ofrecer bajos potentes y portabilidad, contando con una correa de hombro desmontable que facilita llevar la música a cualquier lugar. El ULT FIELD 5 cuenta con iluminación 360° y destaca por su sonido envolvente gracias a su unidad de altavoz X-Balanced, la que proporciona audio claro y potente; sus dos modos de bajos (Bajos Potente y Bajos Profundos) activados con el botón ULT; su gran woofer, tweeters de alta calidad y radiadores pasivos que optimizan los bajos; mientras que el ULT FIELD 3, más compacto, ofrece potencia y claridad con un diseño bidireccional que combina woofer y tweeter dedicados, además de radiadores pasivos laterales para mejorar los bajos.

Ambos modelos cuentan con certificación IP66/IP67 que los hace resistentes al agua, polvo y golpes, ideales para usar en exteriores como la playa o la piscina, lo que se complementa con su batería que ofrece hasta 25 horas en el ULT FIELD 5 y 24 horas en el ULT FIELD 3, con carga rápida incluida. Además, permiten personalizar el sonido y la iluminación mediante la aplicación Sony Sound Connect y pueden sincronizarse con otros altavoces compatibles para una experiencia sonora ampliada, asegurando música potente y clara en cualquier ambiente y situación. Asimismo, incluyen las funciones Party Connect, Multipoint Connection, Bluetooth® Fast Pair y un puerto de carga USB.

Canta a todo volumen con el dúo de micrófonos ULT MIC1

Los micrófonos inalámbricos ULT MIC1 son una nueva incorporación a la serie ULT POWER SOUND, ideales para cantar solo o en dúo y disfrutar de un sonido excepcional en cada presentación. Diseñados para emparejarse perfectamente con las bocinas ULT POWER SOUND, estos micrófonos ofrecen una voz clara y nítida, permitiéndote vivir la experiencia del karaoke con total pasión. Su conexión es rápida y sencilla, ya que al insertar los dongles en el puerto MIC se enlazan al instante dos unidades inalámbricas para garantizar una claridad vocal sobresaliente

Con el medio ambiente en la mente

La serie ULT POWER SOUND está diseñada no solo para ofrecer potente sonido, sino también para proteger el medio ambiente. No se utilizan plásticos en el material del embalaje de los modelos ULT FIELD 5, ULT FIELD 3 y ULTMIC1. Esto refleja el compromiso de Sony de reducir el impacto ambiental de sus prácticas y productos.

Cabe destacar que los nuevos integrantes de la familia ULT ya están disponibles en Sony Store. Así que no pierdas más tiempo y corre por tu favorito.