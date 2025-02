Sony LinkBuds Speaker: Tu música favorita en cualquier momento

¡Amantes del audio, les tenemos noticias increíbles! La familia LinkBuds de Sony se expande con la llegada de la nueva LinkBuds Speaker, la cual complementa la experiencia auditiva. A continuación los detalles.

Es importante mencionar que la LinkBuds Speaker lleva la experiencia auditiva ininterrumpida al siguiente nivel, además, permite la personalización del uso de tus dispositivos de audio para disfrutar la música y/o contenido de tu preferencia. El Linkbuds Speaker y los audífonos compatibles[1] intercambian la reproducción automáticamente por la función Auto Switch.

La versatilidad y conectividad del LinkBuds Speaker te acompaña en cualquier zona de tu hogar, mientras estudias, trabajas o cocinas. Gracias a las diferentes funciones como Auto Play, o Quick Access para escuchar tu servicio de música favorita con solo pulsar el botón desde la bocina LinkBuds.

La bocina LinkBuds está equipado con un controlador para un sonido claro y bien equilibrado que se extiende por todos lados gracias a su tecnología DSP (Digital Signal Processor). El sistema cuenta con un tweeter dedicado y un X-Balanced Speaker Unit (woofer) para obtener graves impresionantes y voces claras con menos distorsión. Un tweeter aporta mayor claridad en los rangos medios y altos, los radiadores pasivos trabajan junto con el X-Balanced Speaker Unit para mejorar los graves.

Cuerpo pequeño, sonido de calidad durante todo el día

Su tamaño compacto lo convierte en la bocina ideal para transportar a cualquier espacio ya que cuenta con hasta 25 horas de duración de la batería[2], correa cómoda para trasladar y un soporte para una carga rápida, con la cual obtendrás 70 minutos de escucha con solo 10 minutos de carga.

Diseñado para ti

(Image credit: Sony)

La bocina LinkBuds ofrece un diseño sencillo y elegante, resistente a salpicaduras de agua (certificación IPX4), que combina con cualquier entorno interior. Podrás seleccionar entre color negro y gris, el color que mejor se adapte a tu estilo.

Comodidad y personalización total

La bocina LinkBuds es aún mejor con la aplicación Sound Connect. La sencilla interfaz te permite marcar tu sonido ideal y configuraciones de acceso directo, incluidos Auto Switch, Quick Access y Auto Play, con la cual se reproducirá música según tu rutina. Incluso puede realizar un seguimiento de tu historial de escucha reciente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Llamadas nítidas que te mantienen conectado

LinkBuds Speaker tiene la mejor calidad de llamadas de su clase de todas las bocinas inalámbricas Sony[3]. El micrófono de la parte superior está aislado acústicamente de vibraciones y otras interferencias para garantizar una captación nítida. Garantiza una llamada clara incluso si la bocina LinkBuds se coloca en cualquier dirección. La cancelación de eco también garantiza que las conversaciones fluyan sin eco.

Conexión multipunto

Cambia la reproducción entre tus audífonos y la bocina LinkBuds sin problemas con el cambio automático. Simplemente vuelve a colocar los audífonos en su estuche cuando estés cerca de la bocina y la reproducción continuará en la bocina. Luego, vuelve a cambiarlos cuando te quites los audífonos para escuchar música mientras estás en movimiento.

For The Music

Sony creó la plataforma de marca "For The Music" para sus nuevos productos y servicios de audio de consumo y profesionales. Con "For The Music", Sony se afirma como la primera marca de audio que conecta a los creadores con los consumidores de música con el objetivo de crear experiencias de música auténticas e ir más allá de la emoción de los fans al apoyar, por sobre todo, la visión de los creadores.

Disponibilidad en México

Es importante mencionar que la nueva LinkBuds Speaker estará disponible en Sony Store a mediados de febrero de 2025.