"No hay necesidad de alimentar centros de datos que consumen mucha agua y calientan el planeta": la nueva herramienta Remix Lab de Deezer no utiliza en absoluto inteligencia artificial

Deezer presenta la herramienta "Remix Lab" dentro de su aplicación en Francia; se espera que se lance pronto en otros países

Te permite modificar una canción o combinar dos

No utiliza inteligencia artificial; se les paga a los artistas

Los vendedores de basura de IA pueden intentar hacerte creer que la música generada artificialmente es excelente y que es imposible (o, en cualquier caso, bastante irrelevante) que los artistas originales reciban una remuneración para que el sistema funcione. Pues bien, Deezer acaba de demostrar que eso es totalmente falso.

El servicio de streaming musical acaba de lanzar Remix Lab, una herramienta que te permite combinar o remezclar canciones y luego agregarlas a tu biblioteca. Ya está disponible en la app, pero solo en Francia; la plataforma indica que podría llegar a más regiones más adelante este año, pero por ahora incluye principalmente a músicos franceses.

Sé lo que te estás preguntando, y yo también lo pregunté: Deezer confirmó a TechRadar que no se utiliza IA en el proceso. ¡Qué alegría! La marca se ha mostrado refrescantemente en contra de la IA, pero dado que muchas empresas se olvidan de su postura anti-IA cuando sale a relucir la chequera, nunca está de más verificarlo.

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En cambio, la herramienta utiliza pistas de audio proporcionadas por el artista y les aplica ediciones para crear un efecto. Así que no se trata tanto de generar contenido de baja calidad, sino más bien de una versión ligera de Adobe Audition sin los diales ni los controles deslizantes.

¿IA? No en esta plataforma

Las remezclas musicales no son nada nuevo, pero por lo general requieren una de dos cosas: o bien cierto nivel de conocimientos técnicos, o bien la capacidad de dejar de lado tus reparos éticos y usar la IA para hacerlo. Dado que la IA suele promocionarse como un nivelador de campos —¡ahora la falta de talento ya no es un obstáculo!—, muchos asumen que debe usarse para quienes carecen de capacitación.

Sin embargo, según Deezer, esto no es así, ya que demuestra que no es necesario alimentar centros de datos que consumen mucha agua y contribuyen al calentamiento global para crear variaciones de canciones existentes. Deezer también afirma que es la primera plataforma de streaming en ofrecer un servicio de remezcla de canciones que cumple plenamente con los derechos de autor y cuenta con el consentimiento de los artistas, y me inclino a creerles.

Otro mito generalizado sobre la IA, perpetuado tanto por los gobiernos del mundo como por titulares de derechos sin escrúpulos, es que es imposible compensar a los artistas por el uso de sus obras, y que el permiso es opcional. Es posible que estos bots hayan sido entrenados con tu catálogo anterior sin tu consentimiento, pero, al parecer, sería imposible que recibieras una compensación por ello.

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Para Deezer, esto no se sostiene. La plataforma ha confirmado que los artistas han dado su consentimiento para que sus canciones se utilicen en Remix Lab y que reciben una compensación por los remixes y las reproducciones a través de la herramienta. ¡Que fluyan los dólares y los euros!

Cada día, la IA suena cada vez más obsoleta; es imposible no enterarse de empresas que despiden a su personal para ahorrar dinero y luego gastan más en créditos de IA, o de cineastas que arruinan sus carreras al producir series históricas de mala calidad y aliarse con marcas de IA. Por eso, Deezer está haciendo un buen trabajo al seguir demostrándonos que hay una mejor manera —y que esta «panacea» en realidad solo merece críticas.

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