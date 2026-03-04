Si esta filtración sobre la Sonos Era 100 más económica es cierta, creo que se convertirá en la opción a elegir

Una fuente fiable afirma que se lanzará un Sonos Era 100 SL.

Sería una versión más económica del altavoz Sonos Era 100 sin micrófonos.

Esto sigue a la reciente filtración de un nuevo altavoz portátil Sonos y una actualización de la aplicación.

Parece que Sonos tiene previsto lanzar un nuevo altavoz Sonos Era 100 SL, que sería básicamente una versión más económica del Sonos Era 100 que prescinde del control por voz para reducir los costos, al menos según lo que se ha visto en anteriores productos «SL» de Sonos, que han hecho exactamente eso.

La filtración proviene del conocido filtrador de tecnología Evan Blass en X, con imágenes de la parte inferior de los nuevos altavoces, en blanco y negro, con el nombre claramente visible.

Cuando probé la Sonos Era 100 tras su lanzamiento, me pareció una bocina estupenda en general, pero el precio era un poco elevado. Desde entonces, Sonos ha rebajado el precio de 249 $/249 £/399 AU$ a 219 $/199 £/319 AU$ (y a menudo aún más durante las rebajas), lo que me parece más adecuado.

Con la promesa de que el SL ofrecerá una opción aún más económica, creo que este nuevo modelo probablemente se convertirá en el altavoz inalámbrico por defecto. En nuestra guía de los mejores altavoces inalámbricos, hemos estado recomendando el JBL Authentics 200 por encima del Era 100, pero esto podría cambiar las cosas a favor de Sonos.

¿Qué precio se puede esperar por este producto? Para ser claros, no es que el/la Sonos Era 100 SL vaya a costar la mitad que el modelo actual, pero el Sonos One SL era 20 dólares/20 libras más barato que el Sonos One, y el Sonos Roam SL tenía más o menos la misma diferencia con respecto al Sonos Roam. Así que yo esperaría lo mismo en este caso, y que el Era 100 saliera al mercado por el mismo precio de 199 dólares/179 libras/389 dólares australianos que el Sonos One SL en su día.

Teniendo en cuenta que Sonos participa con gusto en el Black Friday y otros eventos de rebajas, es posible que acabes pagando menos de 170 dólares/150 libras por este nuevo altavoz, y creo que será muy popular a ese precio, incluso como pareja. Sencillo, atractivo, bien fabricado y con un buen sonido: es el tipo de producto que devolverá a Sonos a lo más alto de su reputación.

En el pasado, los micrófonos y la función de asistente de voz han sido lo único que Sonos ha eliminado de los modelos SL, pero es posible que aquí decida eliminar más cosas; por ejemplo, sería una pena perder el puerto USB-C que permite conectar un adaptador de entrada de línea, pero es posible que la gente esté dispuesta a aceptarlo a cambio del ahorro.

Sonos regresa a la acción

Ha sido una semana muy ajetreada en el mundo de las filtraciones sobre Sonos. Primero se supo que la empresa tiene previsto actualizar su aplicación, incluyendo algunos controles de música de acceso rápido en iOS, algo que llevaba tiempo deseando.

Luego vimos filtraciones claras de que la empresa planea lanzar un nuevo altavoz portátil a medio camino entre el Sonos Roam 2 y el Sonos Move 2 en cuanto a precio y tamaño. (Algo que anticipamos en nuestro resumen de lo que esperábamos ver de Sonos, así que felicidades a mi colega James Davidson por acertar).

Ahora también tenemos el Era 100 SL (que aparece junto con más imágenes del altavoz portátil Sonos Play en esa filtración). Ya sabíamos que Sonos tenía previsto «intensificar» sus lanzamientos después de no sacar nada al mercado en 2025, y parece que va a salir disparado con dos altavoces iniciales, a los que quizá le sigan otros más.

