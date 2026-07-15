"¡Llevo esperando esto desde hace mucho!": Por fin se están lanzando las nuevas funciones de navegación y los controles de volumen de la app de Sonos, aunque es posible que no las recibas de inmediato

La actualización de la app incluye navegación por pestañas, clasificación por altavoces o salas y el control deslizante de volumen dinámico para iOS

El lanzamiento se realizará por etapas, por lo que no llegará a todos al mismo tiempo

Puede tardar hasta dos semanas en llegar

Es posible que los usuarios de Sonos ya no tengan que seguir creando aplicaciones alternativas para sus sistemas: la aplicación oficial está recibiendo una actualización importante que ya se está lanzando. Se trata de un lanzamiento por etapas, por lo que no todos la recibirán al mismo tiempo, pero debería llegar a los dispositivos de todos en las próximas dos semanas —aunque también es opcional, por lo que hay que activar los cambios manualmente (por ahora).

En una publicación en Reddit, Sonos dijo: «Tenemos una nueva actualización de la app de Sonos y es muy importante». Además de las correcciones de errores habituales, hay mejoras significativas en la interfaz y, en iOS, también una nueva interfaz de volumen.

Según ShaunFromSonos, no deberías tener que esperar más de dos semanas para recibir la actualización en iOS o Android, y es «probable que llegue antes». Siempre y cuando tengas activadas las actualizaciones automáticas, la recibirás tan pronto como se lance a tu dispositivo; sin embargo, una vez que tengas la versión 87 de la aplicación, deberás activar la opción «Habilitar navegación mejorada» en Configuración.

Latest Videos From Watch full video here:

Sonos afirma que no la establecerá como predeterminada hasta que se haya probado a gran escala, fuera de un entorno beta limitado. Si los usuarios la utilizan, les encanta y no encuentran problemas técnicos importantes, entonces podría convertirse en la opción predeterminada más adelante en el año.

Actualización de la app de Sonos en julio de 2026: ¿qué novedades trae?

La actualización llegará a la app de Sonos y al Player, y ofrece una navegación clara con pestañas que sigue las convenciones de diseño estándar de Android e iOS, respectivamente, con botones que muestran claramente lo que se ha seleccionado y opciones más destacadas de Inicio, Sistema y Búsqueda.

Además, la app ahora te permitirá reordenar los altavoces y las habitaciones directamente. Puedes ordenarlos alfabéticamente, por frecuencia de uso y por qué altavoces están reproduciendo audio en este momento. También puedes fijar tus altavoces favoritos para acceder a ellos rápidamente. Al igual que con los cambios en la interfaz, esta función es opcional y requiere que habilites la navegación mejorada.

En iOS, hay un nuevo control deslizante de volumen que se agranda al interactuar con él y muestra el número dentro del control para que puedas ver exactamente qué nivel de volumen has seleccionado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Las primeras reacciones parecen bastante positivas hasta ahora; un usuario señaló que la función de búsqueda parece mucho más rápida en Android. Sonos está buscando activamente comentarios al respecto, así que si ya tienes la actualización, les gustaría saber qué opinas en el hilo de Reddit sobre la actualización de la app.

Sonos también anuncia que los controles de reproducción en la pantalla de bloqueo llegarán pronto a iOS, una función muy esperada que ya está disponible en Android.

¿Estás pensando en comprar un nuevo televisor?

¡Prueba nuestro buscador de tamaños y modelos de televisores! Solo tienes que indicarnos a qué distancia te sientas del televisor y te diremos qué tamaño comprar según los consejos sobre el ángulo de visión de nuestros expertos en calidad de imagen, además de recomendarte nuestros tres mejores televisores de ese tamaño en diferentes rangos de precios.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.