LG y will.i.am llevaron la fiesta al CES 2026 con la nueva generación de altavoces XBOOM

LG anunció nuevas sorpresas para CES 2026, en colaboración con el cantante y compositor will.i.am, pues presentaron una gama expandida de la popular serie xboom.

Con bocinas inspiradas en escenarios para animar cualquier fiesta y diseños resistentes pensados para la aventura al aire libre, la nueva colección combina un sonido potente con personalización basada en inteligencia artificial y un estilo versátil. Este nuevo capítulo de la colaboración apuesta por una interacción más inteligente, mayor duración de batería y diseños que se integran de forma natural a cualquier estilo de vida, transformando la experiencia de audio en algo más conectado y dinámico.

Funciones con Inteligencia Artificial que personalizan cada momento de escucha

Las bocinas xboom by will.i.am ofrecen un sonido balanceado, con bajos profundos, para una experiencia envolvente y cómoda. FYI.RAiDiO ahora está totalmente integrado, lo que permite a los usuarios interactuar con diez personajes y DJs basados en inteligencia artificial a través de conversaciones bidireccionales. Con el botón MYButton dedicado o la aplicación FYI.RAiDiO, los oyentes reciben una selección en tiempo real y una personalización basada en la ubicación, adaptada a diferentes contextos y momentos.

(Image credit: LG)

Cuatro nuevos modelos diseñados para fiestas, aventuras y el día a día

La línea extendida de xboom by will.i.am presenta la última generación de bocinas, entre las que se incluyen Stage 501, Blast, Mini y Rock, todas ellas diseñadas para diferentes modos de escucha y estilos de vida, con inteligencia artificial como elemento central. AI Sound analiza automáticamente el contenido de audio y ajusta la ecualización para resaltar melodías, ritmos o voces, logrando una experiencia más pulida y envolvente.

Con AI Lighting, las barras de luz multicolor integradas en las bocinas xboom se sincronizan con el sonido y se mueven al ritmo de la música, aportando un efecto visual dinámico que eleva el ambiente. Por su parte, Space Calibration Pro evalúa la calidad del sonido según el espacio y ajusta la salida de audio para que las bocinas xboom ofrezcan un sonido uniforme y potente, tanto en interiores como en exteriores.

xboom Stage 501: potencia lista para la fiesta con modo karaoke

¿Te encantan las noches de karaoke o cantar con tus amigos? El xboom Stage 501 te lo hace muy fácil con su función AI Karaoke Master, que utiliza el aprendizaje profundo de más de 10,000 canciones. Esta función puede eliminar o ajustar las voces de prácticamente cualquier canción e incluso ajustar el tono, lo que permite a los usuarios cantar solos, a dúo con el artista o mantener las voces bajas si se les da vergüenza, todo ello sin necesidad de archivos especiales ni suscripciones.

La fiesta no se detiene: disfruta hasta 25 horas de reproducción gracias a su batería intercambiable de 99 Wh, para que la música te acompañe a donde vayas. Conectado a la corriente, Stage 501 ofrece hasta 220 W de potencia y 160 W cuando funciona con batería, garantizando un sonido potente que llena cualquier espacio. El diseño de su caja de cinco lados hereda el concepto de la Stage 301 con su aspecto dinámico y múltiples configuraciones (vertical, horizontal, inclinada o montada en soporte) mientras que los woofers duales, los controladores de rango completo y los tweeters crean un audio potente y enérgico para cualquier ocasión.

(Image credit: LG)

xboom Blast: bocina resistente para exteriores con batería de larga duración

¿Planeas un día de playa, una escapada de campamento o una fiesta en el jardín? xboom Blast está hecha para aventuras prolongadas, con hasta 35 horas de reproducción gracias a su batería de 99 Wh, para que la música no pare. Al combinar esta autonomía con una potencia de 220 W y tres radiadores pasivos, Blast crea un sonido amplio y envolvente que mantiene el ambiente encendido dondequiera que estés.

Su diseño resistente, los refuerzos en los bordes y las pruebas de durabilidad según estándares militares la hacen ideal para el uso rudo en exteriores. Detalles bien pensados, como la cuerda lateral, marcan la diferencia, sobre todo en espacios concurridos. Este ingenioso complemento te permite sujetar la Blast en posición vertical para moverte con mayor facilidad entre multitudes o en entornos exteriores concurridos, mientras que el asa superior de goma ofrece otra opción para transportarlo rápidamente.

xboom Mini: diseño compacto tipo cubo con estilo y versatilidad para el día a día

Una bocina que se integra de forma natural a tu rutina diaria: así se define xboom Mini. Ofrece hasta 10 horas de reproducción con una sola carga, ideal para la cocina, la terraza o para llevarla contigo a cualquier lugar. A pesar de su tamaño compacto, Mini brinda un sonido claro y bien definido gracias a Sound Field Enhance, incluso en espacios abiertos.

Su diseño en forma de cubo y su correa Magic Strap facilitan colocarla en cualquier espacio, mientras que la resistencia al agua y al polvo con certificación IP67 garantiza su durabilidad tanto en interiores como en exteriores. Además, cuenta con un soporte integrado para tripié que suma versatilidad, y controles táctiles intuitivos que hacen muy sencillo y cómodo ajustar el volumen y la reproducción.

xboom Rock: diseño resistente que cumple con los estándares de calidad militar

Pensada para aventuras exigentes, xboom Rock combina gran durabilidad con funciones inteligentes para compartir música y mantener el ritmo en cualquier lugar. Ofrece hasta 10 horas de reproducción y ha sido probada bajo siete estándares militares, lo que garantiza un desempeño confiable incluso en entornos exteriores retadores. Como versión mejorada del modelo anterior XG2, Rock ahora brinda un rendimiento superior con una potencia aumentada a 6 W, ofreciendo un sonido más claro y con mayor impacto para disfrutar al aire libre.

Su sonido envolvente está potenciado por la tecnologíse Sound Field Enhance, que mantiene la calidad incluso en espacios abiertos. Con LE Audio Auracast, compartir música entre varias bocinas es muy sencillo, ideal para salidas en grupo y escuchar música en compañía. Además, cuenta con un botón inteligente que permite acceder rápidamente a las funciones de la app, haciendo de xboom Rock una compañera confiable para caminatas, campamentos o cualquier escapada al aire libre.

"Estamos convirtiendo el sonido en una experiencia viva que aprende y evoluciona", señaló will.i.am. "Con FYI.RAiDiO y los personajes basados en inteligencia, las bocinas xboom by will.i.am abren la puerta a una nueva forma de disfrutar de la experiencia sonora a través de una inspiradora conexión cultural con la inteligencia artificial. Estas mejoras acercarán a las personas y las conectarán a través de una pasión compartida por la música y la creatividad".

"La colaboración con will.i.am sigue impulsando nuestra visión de un sonido inteligente y expresivo", comentó Lee Jeong-seok, responsable del negocio de audio de LG Media Entertainment Solution Company. "De cara a 2026, las soluciones de audio portátiles seguirán siendo un motor de crecimiento clave para LG, ya que combinan un rendimiento refinado, innovación en inteligencia artificial y un diseño que refleja lo que más valoran los consumidores".