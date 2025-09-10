Los audífonos Bose QuietComfort Ultra de segunda generación ya están disponibles, con una mejor cancelación de ruido activa (ANC), audio USB-C y un aumento de batería muy necesario

Los auriculares Bose QuietComfort Ultra (2.ª generación) llegan hoy, 10 de septiembre

'Cancelación de ruido adaptativa mejorada', audio USB-C y nuevo 'Modo Cine'

Impresionantes colores nuevos… y un precio elevado

Deja de hacer lo que estás haciendo: esto es un gran logro. Los mejores auriculares con cancelación de ruido para fans de Bose (y entre los mejores auriculares con cancelación de ruido activa que hemos probado, punto) ya tienen sucesor.

Los auriculares Bose QuietComfort Ultra (2.ª generación), que así se llaman, se unen a sus homólogos de cinco estrellas lanzados recientemente, los Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2.ª generación).

Y Bose mantiene su aparente compromiso de ser un poco artístico con las combinaciones de colores con estos modelos de segunda generación; en la imagen de arriba se ve 'Driftwood Sand' (también disponible para los Ultra Open Earbuds) y debajo verá 'Midnight Violet' (también una opción de acabado para los Ultra Open Earbuds y los recién lanzados QC Ultra Earbuds de segunda generación) además de los acabados estándar Black o White Smoke.

¿Qué más novedades hay? Pues bien, al igual que los AirPods Max ahora son compatibles con audio por cable USB-C , los nuevos auriculares insignia de Bose también son compatibles con su cable USB-C para obtener una calidad de audio de 16 bits/44,1 kHz o 48 kHz, además del conector de audio de 2,5 mm que incluía el modelo anterior.

Por otra parte, los diez (¡10!) micrófonos colocados dentro y fuera de cada auricular ahora se combinan con un algoritmo ActiveSense mejorado para lograr "una cancelación de ruido adaptativa más precisa y un sonido natural".

(Image credit: Bose)

¿Mejor duración de batería de Bose? ¡Maravilloso!

Un vistazo rápido al titular de nuestra reseña de los auriculares Bose QuietComfort Ultra revela el único aspecto que queríamos mejorar: la batería. Hasta 24 horas con la cancelación activa de ruido activada (ANC) ya no serían suficientes en 2025, y Bose ha aumentado la duración a 30 horas con la ANC activada para el modelo actualizado (aunque sigue siendo de 23 horas con el Audio Inmersivo activado, es decir, con ANC y varios niveles de audio espacial añadidos) o 45 horas con la ANC desactivada.

Una ventaja interesante es que ahora los auriculares se pueden cargar durante el uso a través del puerto USB-C, una función que me encantó usar con los AirPods Max.

También hay un nuevo Modo Cine, anunciado como "un nuevo modo de audio inmersivo de Bose que permite un diálogo claro mientras mantiene un escenario sonoro amplio y externalizado, ideal para películas y programas de televisión, pero también podcasts y audiolibros" (una función que también se lanza simultáneamente en los nuevos auriculares QC Ultra de segunda generación).

Además del soporte de Snapdragon Sound (por lo que aptX Adaptive está firmemente en el menú), la versión de Bluetooth del QCUH (2.ª generación) ahora es 5.4, por lo que es una actualización del chipset 5.3 del modelo anterior.

¿Hablamos de dinero? ¡Claro que sí! Los auriculares Bose QuietComfort Ultra (2.ª generación) están disponibles desde hoy, 10 de septiembre de 2025, el mismo precio de lanzamiento que el modelo inaugural de octubre de 2023.

Si bien no hemos tenido confirmación oficial sobre el precio y la disponibilidad en todo el mundo, si Bose mantiene el mismo precio de lanzamiento que los originales, serían $429 dólares y, aunque agradecemos que Bose no haya aumentado el precio en línea con la inflación, la competencia es feroz en este nivel.

Por ese precio, los auriculares Bose QuietComfort Ultra (2.ª generación) sin duda cumplen su función. ¿Por qué? Dicho sin rodeos, porque los excelentes Sony WH-1000XM6 de mayo de 2025 son $20dólares más baratos…

¿Qué tan buenos son por su precio? Estamos muy ocupados poniendo los puntos sobre las íes, te lo aseguramos. Pronto publicaremos una reseña completa de los auriculares Bose QuietComfort Ultra (2.ª generación) en TechRadar.