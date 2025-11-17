El sonido ya no se escucha: se siente. La revolución sensorial de Dolby Atmos

¿Cuál pensarías que es el siguiente paso para el entretenimiento lejos de las imágenes y el sonido?

Ya que hoy en día, escuchar ya no es suficiente. El entretenimiento ha cruzado un umbral en el que lo que importa, además del contenido, es cómo lo experimentamos. Y esa experiencia está profundamente ligada a cómo sentimos, recordamos y conectamos con la cultura que nos rodea. En ese salto, el audio ha dejado de ser un acompañante para convertirse en protagonista. Las nuevas tecnologías están revolucionando la forma en que percibimos el sonido, llevándolo de algo plano a una vivencia completa, tridimensional y profundamente emocional.

Esto no se trata únicamente de subir el volumen. Se trata de presencia, de sentir que el sonido te rodea, que se mueve a tu alrededor con intención; que una voz se escucha justo detrás de ti, que un instrumento atraviesa el espacio y que un efecto sonoro viene desde arriba. Este nivel de inmersión, que antes sólo era posible en salas de cine con instalaciones especializadas, hoy se puede vivir desde unos audífonos o una televisión en casa.

Detrás de este cambio está Dolby Atmos, una tecnología que libera al sonido de los canales tradicionales y lo coloca en un espacio en 360 grados. Cada elemento sonoro puede ser posicionado con precisión en cualquier dirección, lo que crea una sensación de estar dentro de la acción y no sólo frente a ella. No se trata sólo de inmersión técnica, sino de una respuesta emocional; el cuerpo reconoce el sonido como real, lo vive y lo memoriza. No se trata de una simulación, es una arquitectura sonora diseñada para envolver al oyente por completo.

La música, por ejemplo, se transforma. Las canciones mezcladas con esta tecnología revelan detalles que antes quedaban enterrados. Percusiones que se sienten a los lados, armonías que flotan en el aire, reverberaciones que surgen desde atrás. El 92% de los artistas top de Billboard y el 84% de las canciones del Hot 100 ya se lanzan en Dolby Atmos, lo que marca una adopción masiva por parte de la industria musical. Plataformas como Amazon Music o Apple Music ofrecen catálogos enteros en Atmos, facilitando el acceso a esta experiencia auditiva a millones de personas. Es el sentir en 360 grados.

El cine y las series también están cambiando. Las producciones más ambiciosas incluyen mezclas en Atmos como parte del lenguaje narrativo. Explosiones que viajan de un punto a otro, diálogos que se ubican según la posición de los personajes y ambientes que respiran. Netflix ya cuenta con más de 10 títulos originales creados en Dolby Vision y Atmos, incluyendo Extraction, Bird Box, Bridgerton, La vieja guardia, The Witcher, Enola Holmes y Project Power. Plataformas como Disney+ y HBO Max también han incrementado su oferta de contenido inmersivo. Pero más allá de lo técnico, lo que sucede es una transformación sensorial. Cada luz y cada sonido están diseñados para ser sentidos y no sólo percibidos.

Lo más interesante es que esta evolución no requiere de dispositivos sofisticados ni configuraciones complejas. Muchos teléfonos, televisores, computadoras y hasta automóviles ya integran la capacidad de reproducir este tipo de sonido. Dolby Atmos está presente en más de 4 mil millones de dispositivos en todo el mundo, incluyendo marcas como Apple, LG, Samsung, Sony, Xbox, Bose, Oppo, Xiaomi y Lenovo. Hoy más de 4 mil millones de dispositivos en todo el mundo hacen que el público sienta las historias de una manera diferente, como si el sonido se moviera junto con la narrativa. Incluso con sólo dos bocinas, el sistema puede virtualizar el espacio para que el efecto envolvente se mantenga.

Lo que hace especial a este avance es tanto su capacidad técnica como su impacto emocional. Cuando el sonido te rodea, la conexión cambia. Una escena te envuelve, una canción se siente más íntima y un videojuego se vuelve absorbente. Es una forma de vivir el contenido más allá de la pantalla o los audífonos. Se vuelve una experiencia física, como si la tecnología actuara como una extensión de los sentidos. En Dolby, el sonido y la luz dejan de ser estímulos para convertirse en presencia.

Esta revolución auditiva también abre oportunidades para los creadores. Gracias a herramientas como las que ofrece el ecosistema de Dolby, productores independientes, cineastas y músicos tienen acceso a recursos para construir experiencias más ricas. El Dolby Creator Lab, por ejemplo, apoya a nuevos talentos para experimentar con esta tecnología y llevar sus ideas a otro nivel, sin comprometer su visión creativa. Dolby no sustituye al creador, lo amplifica. Su tecnología es el puente entre lo que se imagina y lo que se siente. Cada detalle, cada silencio y cada emoción pueden llegar al público con la fidelidad con la que fueron concebidos.

México no está al margen de esta transformación. El país ha sido terreno fértil para la innovación en sonido y narrativa, y cada vez más creadores nacionales adoptan estas herramientas como parte esencial de su trabajo. Estudios, artistas y desarrolladores están aprovechando este nuevo lenguaje para ofrecer obras más impactantes, mientras que el público ya empieza a reconocer la diferencia sin necesidad de explicaciones técnicas. Porque en Dolby la cultura se produce y se siente. La tecnología se convierte en aliada esencial para percibir el arte, la música y la identidad.

El futuro del audio no debe reducirse a más volumen o estruendo, sino experimentarse con mayor profundidad, con emociones a través del espacio y sonidos que hagan pasar la experiencia de algo meramente presencial a una vivencia inmersiva. Dolby transforma los principios de la neuroestética en ingeniería perceptiva, pues convierte la emoción en arquitectura sonora y la percepción en experiencia viva. Esa es la dirección que están tomando las experiencias auditivas más avanzadas del mundo. Y para creadores y audiencias en América Latina, esto representa una nueva forma de conectar con lo que somos, con cómo sentimos y con lo que nos une.