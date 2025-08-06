El asistente inteligente de Sonos evoluciona: de la música al control del hogar

Sin duda, desde su llegada en el lejano 2022, Sonos Voice Control causó opiniones divididas, ya que si bien se considera como un asistente inteligente, sus funciones se limitaban a la música. Sin embargo, poco a poco ha ido agregando nuevas funciones que expanden sus capacidades, desde la configuración de temporizadores hasta la consulta del tiempo.

Y aunque para algunos siguen siendo limitadas, de acuerdo con Hueblog, el asistente de Sonos será compatible con la plataforma Philips Hue para hogares inteligentes.

¿Qué debemos conocer de Sonos Voice Control?

Como lo mencionamos anteriormente, Sonos Voice Control llegó oficialmente en el lejano 2022, después de que Sonos adquiriera "Snips", una empresa parisina creadora de la plataforma de voz con IA "private-by-design". Y si bien se convirtió en una alternativa para los usuarios a Amazon Alexa y al Asistente de Google, sus funciones eran escasas y se limitaban a ajustar el volumen, agrupar varios altavoces Sonos o reproducir canciones de servicios de streaming como Apple Music y Spotify.

Aunque es importante mencionar que siempre ha priorizando la privacidad, ya que todos los comandos se procesan localmente y nunca se envían a la nube.

Además, la compañía ha agregado nuevas funciones con el tiempo, y la llegada de la interoperabilidad con Phillips Hue significaría la primera vez que el asistente inteligente de Sonos "convive" con otra plataforma del hogar.

En cuanto a las nuevas capacidades de Sonos Voice Control se desconoce a ciencia cierta cuáles serán, pero de acuerdo con Hueblog los usuarios podrían encender y apagar luces individuales, ajustar el brillo o activar escenas a través de comandos de voz.

¿Cuándo podríamos tener noticias alrededor de las nuevas funciones?

Si bien no hay muchos detalles sobre las nuevas funciones de Sonos, se espera que Phillips Hue revele más información en su evento para medios programado el próximo 3 de septiembre de 2025, en Berlín durante IFA 2025.