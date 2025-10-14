Según un nuevo informe, las cámaras en los AirPods podrían llegar tan pronto como los AirPods Pro 4

Las cámaras podrían llegar tan pronto como los AirPods Pro 4.

Según se informa, las cámaras IR ayudarán a funciones no especificadas de Apple Intelligence.

Nos parece poco probable que se incluyan en los AirPods 5 y los AirPods Max.

Llevamos muchos meses escuchando rumores sobre unos AirPods equipados con cámara con IA, y la fecha de lanzamiento prevista ha estado cambiando constantemente durante un tiempo: ¡es 2027! ¡Es 2026! ¡Vuelve a ser 2027! Pero un nuevo informe sugiere que ahora hay un calendario más sólido y que las cámaras podrían llegar a los AirPods Pro 4 y quizás también a los AirPods 5.

Sin embargo, ese "podrían" tiene mucho peso. Así lo afirma Mark Gurman, de Bloomberg, en un informe en el que dice que ahora que los AirPods Pro 3 están listos, Apple está trabajando en la próxima generación y en el chip H3 para alimentarlos y añadir nuevas funciones de inteligencia artificial. Y, como parte de ello, Apple ha estado "explorando la idea de incorporar cámaras en el dispositivo".

¿Entonces el próximo año tendremos AirPods con cámara?

La respuesta corta es “tal vez”.

Los primeros AirPods con cámara integrada se reportaron en 2024, según el reconocido analista Ming-Chi Kuo, quien afirmó que las cámaras infrarrojas integradas ayudarían a ofrecer audio espacial más preciso en el Vision Pro. La historia aparentemente fue confirmada por una patente de Apple descubierta el verano siguiente (aunque Apple registra muchas patentes, solo algunas llegan a convertirse en productos reales).

Kuo volvió al tema el año pasado, diciendo que las cámaras podrían detectar gestos que servirían para controlar funciones del sistema o de aplicaciones. También se ha sugerido que estas cámaras podrían funcionar con ciertas características de Apple Intelligence, según informó recientemente Mark Gurman, quien mencionó que la exploración con cámaras forma parte del “gran plan” de convertir los AirPods en dispositivos con IA.

Si las cámaras realmente llegan a la próxima generación de AirPods, parece muy poco probable que Apple las incluya en los AirPods 5, ya que se trata de la versión menos premium, y Apple suele diferenciar los modelos Pro de los más asequibles. Gurman también señaló que es improbable que Apple lleve la medición de ritmo cardíaco a esa línea, lo que hace que la inclusión de cámaras sea aún menos probable.

Tampoco parece que las cámaras lleguen a los AirPods Max, ya que esos audífonos están en una especie de limbo entre “demasiado populares para descontinuarse” y “no lo suficientemente populares como para justificar grandes inversiones”.

Así que todo apunta a los AirPods Pro 4 como los posibles compañeros auditivos impulsados por IA. Y eso significa que incluso 2027 suena demasiado optimista. La primera generación estuvo vigente de 2019 a 2022, y los AirPods Pro 2 de 2022 a 2025. Si Apple mantiene ese mismo ritmo, no deberíamos esperar el reemplazo de los AirPods Pro 3 (2025) hasta 2028.

Si las cámaras realmente van a llegar a los AirPods, aún falta bastante tiempo para verlas.

