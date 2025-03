Oficialmente llegaron los nuevos auriculares Sony WF-C710 y creo que serán los mejores de 2025

Sony lanza los auriculares WF-C700N, que sustituyen a los más económicos

Los nuevos auriculares WF-C710N incorporan detección de usuario y mayor duración de la batería.

...y un impresionante color azul cristal transparente.

¿Recuerdas los Sony WF-C700N? Es difícil olvidarlos, ya que encabezaron la lista de los mejores auricularis económicos de TechRadar durante más de un año desde su lanzamiento en 2023, hasta el lanzamiento de Nothing Ear (a). Afortunadamente, llega una nueva generación de Sony.

A partir de hoy, hay un nuevo chico de Sony en la ciudad: Sony WF-C710N - así que, er, 10 más que el modelo anterior (es difícil entender los apodos de Sony; me parece mejor asentir ligeramente, como hicimos con el barato y muy bueno-pero-desprovisto-de-ANC Sony WF-C510, y seguir adelante). La cuestión es que están aquí para sustituir a la Sony WF-C700N, y esa «N» significa sin duda «cancelación de ruido».

Antes de entrar en las especificaciones, hablemos del nuevo color "Blue Glass", que se suma a los acabados negro, blanco y rosa. Es transparente como el cristal del mar y, para cualquiera que recuerde que Nada insistió en la transparencia de las varillas y la carcasa de los transductores, esto parece tan sencillo...

Sony WF-C710N especificaciones y características

(Image credit: Sony)

Entonces, ¿cuáles son las mejoras? Primero, la autonomía: sin ANC activado, Sony me dice que puedes esperar una duración total de la batería de 40 horas, o 12 horas de los auriculares y 28 horas adicionales del estuche. Con la cancelación de ruido activada, son 8.5 horas y 21.5 horas en el estuche, o 30 horas de batería total antes de que necesites un cargador USB-C. Es un gran avance respecto a las 20 horas sin ANC (o 15 con él) de duración total de batería que obtendrías con el modelo anterior.

A continuación, hay una nueva aplicación complementaria de Sony llamada "Sound Connect" que, además de la pestaña de ecualizador de cinco bandas de Sony, agrega una función llamada "Find My Equaliser". Esta reproduce varias canciones y te pide que elijas un favorito de cinco preajustes de ecualizador, para crear un perfil personalizado ajustado a tus oídos.

También en la lista de novedades para el WF-C710N está la detección de uso, que es algo que realmente queríamos ver en los Sony WF-C710N, porque significa que pausarán el audio cuando te quites uno y lo reanudarán cuando lo pongas de nuevo en tu oído.

En otro lugar, los controles táctiles en el auricular vuelven, incluyendo ajustes de volumen, reproducción, acceso a perfiles de cancelación de ruido, invocación sin manos de Gemini o Siri, además de Quick Attention, lo que significa que al cubrir uno de los auriculares, se corta la reproducción y tus micrófonos se amplifican para escuchar mejor a la persona que acaba de interrumpirte en tu escritorio. (Es una excelente característica. Me encanta, realmente...)

En esos micrófonos, ahora tienes dos por auricular con una nueva "tecnología de sensores de ruido dual mejorada por IA" para captar y amplificar tu voz mientras elimina el ruido externo en las llamadas. Dichos micrófonos también cuentan ahora con una malla especial de reducción de ruido por viento. También hay multipunto para dos dispositivos, control adaptativo de sonido para ANC, la solución 360 Reality Audio de Sony (pero recuerda, Tidal lamentablemente ya no soporta este formato) y el escalador DSEE de nivel de entrada de Sony para hacer que incluso las transmisiones de Spotify de baja calidad suenen más cerca de la realidad.

El controlador de 5 mm parece sin cambios, sin embargo, y aunque hay un chip Bluetooth 5.3, al momento del lanzamiento, los WF-C710N no soportarán las transmisiones de audio Auracast en aeropuertos y consultas dentales – cuando lleguen. Tampoco hay soporte para LDAC de mayor resolución (el soporte de códecs aquí se limita a SBC y AAC) y la selección de puntas para los oídos se limita a solo tres tamaños (pequeño, mediano y grande), sin embargo, encontré que sus hermanos mayores son algunos de los mejores auriculares para oídos más pequeños, así que, dado que el tamaño del controlador y las dimensiones de la pieza del oído parecen prácticamente sin cambios, no me preocupa especialmente el ajuste.

¿Precio? Claro. Los auriculares Sony WF-C710N tienen un precio de £100 o €120 (es decir, solo £1 más que el WF-C700N), lo que se traduce en alrededor de $129 o AU$205, aunque estos dos últimos precios no son oficiales.

¿Qué tan buenos son y deberías apresurarte a comprar un par? Estoy trabajando en una reseña completa, y te lo haré saber pronto...

(Image credit: Sony)