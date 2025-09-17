No te preocupes, los nuevos audífonos inalámbricos de LG siguen teniendo la increíblemente útil función de adaptador que me gustaría que tuvieran todos los audífonos

"Así que pondremos a will.i.am en uno de estos estuches, los mezclaremos y tú nos dirás en cuál crees que está..."

LG lanza los nuevos xboom Buds Plus y xboom Buds Lite

ANC, batería de larga duración y la útil función Plug & Wireless en la versión Plus

Precio por confirmar; los xboom Buds actuales cuestan 99 $ / 119 £ (unos 240 $ australianos).

¿En busca de unos nuevos Buds? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues LG anunció dos nuevas versiones de los Xboom Buds, uno de los resultados de la colaboración de la marca con will.i.am.

Los nuevos modelos incluyen una nueva versión premium Plus que incorpora la excelente función Plug & Wireless de LG, algo que ya hemos disfrutado en otros audífonos de LG.

La función Plug & Wireless convierte el estuche de carga en un transmisor Bluetooth para los audífonos cuando el estuche está conectado a fuentes de audio con cable, lo que te permite disfrutar de audio inalámbrico en vuelos, equipos de gimnasio y otras fuentes de sonido tradicionales. También cuenta con Auracast para la transmisión entre múltiples dispositivos.

Tanto los Buds Plus como los Buds Lite tienen controladores de grafeno ligeros y versiones del ANC de LG. Los Buds Plus ofrecen hasta 10 horas de reproducción y 30 con el estuche de carga para los Plus; los Lite pueden llegar a las 11,5 horas y 35 horas, respectivamente. Ambas versiones tienen Bluetooth 5.4 con multipunto y Fast Pair.

Los Buds Lite parecen tener unas especificaciones decentes, aunque nada destacables, dependiendo del precio, que aún no se ha revelado, pero son los Buds Plus los que me parecen los audífonos más interesantes.

Los Buds Plus (en la imagen) son la opción más interesante, con las mejores prestaciones de la gama. (Image credit: LG)

LG xboom Buds Plus

La función Plug & Wireless de los Buds Plus nos llamó especialmente la atención en los LG Tone Free T90S, que nos gustaron mucho. Además, los Buds Plus también incluyen un estuche de carga con desinfección UV que promete eliminar el 99,9 % de las bacterias de los audífonos.

Los Plus tienen un sistema de ecualización adaptativa que optimiza continuamente el audio y un sistema ANC con triple micrófono. Además, el estuche de carga se puede recargar de forma inalámbrica para mayor comodidad.

Como su nombre indica, los Buds Lite son una opción menos premium. También tienen controladores de grafeno, pero el ANC es lo que LG denomina «Mild ANC» y, en lugar de ecualización adaptativa, hay cuatro preajustes de ecualización ajustables.

Aún no se ha anunciado el precio de los nuevos audífonos, aunque saldrán a la venta a finales de este mes (septiembre de 2025), pero los Buds Plus están diseñados para situarse por encima de los xboom Buds de 99 dólares/119 libras, y los Buds Lite por debajo de ellos.

Los xboom Buds Plus y los xboom Buds Lite comenzarán a comercializarse en todo el mundo a finales de este mes.