LG Streaming Week 2025 llega a México con suscripciones gratis y descuentos en streaming

¡La espera terminó! LG Streaming Week 2025, la nueva campaña de la compañía arranca en México y del 1 de septiembre al 5 de octubre, los propietarios de televisores LG en el país disfrutarán de una gran variedad de contenido en streaming, incluyendo películas, series, música y hasta videojuegos.

Esto a través de suscripciones gratuitas y con descuento gracias a alianzas con proveedores de contenido locales e internacionales.

Los propietarios de televisores LG 4K UHD y superiores lanzados después de 2018 (con webOS 4.0 o superior), así como de los modelos LG StanbyME y StanbyME Go, y de monitores inteligentes UHD y WQHD, pueden acceder a promociones con descuento y pruebas gratuitas a través de la app LG Streaming Week, disponible en la pantalla de inicio, en el Content Store o en la sección de apps.

La LG Streaming Week de este año en México ofrece a los propietarios de televisores inteligentes LG una selección cuidadosamente curada de contenido fascinante, que va desde series populares y conciertos de música clásica, hasta películas clásicas, videojuegos y deportes, todo para disfrutar cómodamente desde casa.

Los usuarios de televisores inteligentes LG en EE. UU. pueden aprovechar la oferta del paquete Disney+, Hulu y ESPN Unlimited Bundle3, también disponible durante la LG Streaming Week. Esta promoción combina el recientemente lanzado servicio de streaming directo al consumidor de ESPN con Disney+ y Hulu por $29.99 al mes durante 12 meses, lo que significa que los suscriptores de ESPN reciben Disney+ y Hulu sin costo adicional durante el primer año como parte del paquete.

Este paquete ofrece acceso a una variada selección de contenido premium: deportes en vivo emocionantes en ESPN, incluyendo eventos importantes como el US Open y el NFL Monday Night Football; películas exitosas en Disney+ como el fenómeno global Lilo & Stitch y la cargada de acción Thunderbolts de Marvel Studios*; además de la esperada quinta temporada de Only Murders in the Building, donde tres amantes del crimen real se ven envueltos en un misterio auténtico en Hulu.

Se ofrece un 50 % de descuento en la suscripción anual, dando a los nuevos y antiguos suscriptores acceso con precio reducido a los planes anuales de Paramount+ Essential o Paramount+ Premium4.

Este otoño, Paramount+ presenta una programación potente que incluye deportes de campeonato en vivo, como la NFL en CBS y la UEFA Champions League, junto con nuevos y conocidos contenidos originales de CBS durante la CBS Premiere Week. Los suscriptores también podrán disfrutar de nuevas temporadas de series exitosas como Tulsa King, Landman, Mayor of Kingstown, South Park y la esperada serie NCIS: Tony & Ziva. Los miembros Premium tienen además acceso a temporadas completas de reconocidas producciones de SHOWTIME, incluyendo Yellowjackets, The Chi y la nueva Dexter: Resurrection.

Para los amantes de la música clásica y la ópera, LG Streaming Week ofrece tres meses de acceso gratuito a Stage+ de Deutsche Grammophon, un servicio de streaming de video y audio que cuenta con una selección cuidadosamente curada de conciertos, óperas y documentales premium de todo el mundo. Esta oferta estará disponible para propietarios de televisores LG en todo el mundo.

Mubi, el servicio global de streaming, distribuidora y productora, ofrece a los propietarios de televisores LG tres meses de acceso gratuito a las mejores películas del mundo. Mubi crea, selecciona, adquiere y promueve películas visionarias, llevándolas a audiencias de todo el mundo. No te pierdas The Substance, protagonizada por Demi Moore, un estreno exclusivo de Mubi que se convirtió en una de las películas más comentadas, provocadoras y explosivas de la década.

Además, con aplicaciones de streaming populares como Apple TV, los usuarios de televisores inteligentes LG podrán explorar, por tiempo limitado, una colección curada de películas disponibles para renta a precios especiales.

Baby Shark World for Kids, desarrollada por The Pinkfong Company, ofrece su amplia colección de canciones e historias a los propietarios de televisores inteligentes LG en todo el mundo, totalmente gratis durante un mes. La app brinda una experiencia segura y divertida, donde los más pequeños pueden cantar, jugar y aprender junto a sus personajes favoritos a través de contenido educativo interactivo.

Los usuarios en EE. UU. y México también pueden aprovechar un 30 % de descuento en la suscripción mensual de Vix Premium, lo que les permite acceder a la mejor y más amplia biblioteca de contenido en español disponible.

Para los entusiastas de los videojuegos, hay ofertas emocionantes que permiten disfrutar del gaming en la nube sin necesidad de consola. Los usuarios de televisores inteligentes LG en EE. UU., Canadá y México pueden obtener una prueba gratuita de 7 días de Xbox Game Pass Ultimate para nuevos miembros, que les permite jugar cientos de títulos de alta calidad a través de la app de Xbox, desde carreras en sus pistas favoritas hasta épicas batallas contra jefes.

Para una experiencia interactiva, especialmente para los propietarios de televisores LG, Blacknut Cloud Gaming invita a los jugadores a disfrutar de una prueba gratuita de 30 minutos y luego desbloquear todo el catálogo de juegos de Blacknut por solo $20 (pesos mexicanos) durante el primer mes, con más de 500 juegos disponibles en cualquier dispositivo compatible. Además de la suscripción al catálogo completo, Blacknut amplía su modelo de suscripción por juego, destacando Jackbox Party Starter.

Perfecto para jugadores casuales y sociales, el título está disponible por solo $20 (pesos mexicanos) durante el primer mes, permitiendo a los usuarios sumergirse de inmediato en la diversión. Disponible únicamente en EE. UU., Canadá, México y Brasil.

Los usuarios de televisores inteligentes LG pueden disfrutar de entretenimiento en casa que une a familiares y amigos. Kanto, una plataforma digital de karaoke, ofrece una suscripción gratuita de un mes para usuarios en mercados seleccionados de América Latina y EE. UU., invitando a los hogares a compartir divertidas sesiones de karaoke desde la comodidad de casa.

Para que más usuarios puedan disfrutar de los beneficios de LG Streaming Week, LG ofrece promociones especiales en sus televisores líderes en la industria durante todo el periodo de la campaña. Esto permitirá que más clientes exploren el intuitivo y completo webOS de LG, que brinda experiencias de visualización personalizadas y sin interrupciones. Desde su lanzamiento, la plataforma webOS, en constante evolución, se ha convertido en un pilar de la innovación de LG, respaldada por más de 4,000 socios en 180 países y millones de usuarios activos. En EE. UU. y Canadá, algunas promociones incluyen descuentos exclusivos y paquetes especiales en modelos seleccionados de LG Smart TV.