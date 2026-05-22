Los nuevos audífonos de Anker, repletos de funciones, vienen en dos versiones, ambas con pantallas en el estuche; pero lo realmente interesante está en su interior y en tu teléfono

Anker lanza los audífonos Soundcore Liberty 5 Pro y Pro Max

Los audífonos son idénticos, pero presentan algunas diferencias en sus características, entre ellas una pantalla táctil en el modelo Max

También se estrenan una nueva aplicación y un chipset diseñado específicamente para estos audífonos

Soundcore, de Anker, acaba de anunciar dos nuevos modelos de audífonos, que son sus primeros productos fabricados con su nuevo chipset de audio «Thus». Este pequeño componente promete permitir que sus altavoces y audífonos disfruten de una mejor cancelación activa de ruido, una IA de audio integrada mejorada, controles de voz más precisos y, quizás lo más útil, una mayor eficiencia energética.

Anker también presentó VibeOS, que, aunque el nombre pueda llevar a confusión, no es un sistema operativo, sino el nombre de su nueva y mejorada aplicación complementaria, que usarás para controlar tus dispositivos de audio.

VibeOS contará con una amplia gama de funciones y, si Anker cumple lo prometido, sus dispositivos podrían convertirse en auténticas joyas repletas de prestaciones. Entre las mejores novedades se incluyen una prueba de escucha con ecualizador, restauración de la fuente de audio, gestión del modo de suspensión, creación de transcripciones de audio y adaptación ambiental en tiempo real para tu música.

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No está del todo claro cuándo se lanzará VibeOS, si llegará a los dispositivos Soundcore existentes o si lo hará junto con los nuevos. Pero tenemos algunos posibles candidatos de la marca en forma de sus dos nuevos audífonos.

Dedica un rato al Liberty

(Image credit: Future)

Los Soundcore Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max son los nuevos modelos más grandes de Anker, y ambos incorporan el chip Thus. Son la continuación de los Soundcore Liberty 5 «normales», lanzados un año antes, pero cuando leas sobre ellos entenderás por qué no se llaman Liberty 6.

En una rueda de prensa, Anker no describió las especificaciones de audio de la serie Liberty 5 Pro, pero es probable que sean similares o mejores que las del modelo original, que cuenta con un driver dinámico de 9,2 mm.

Anker promocionó los audífonos por sus características: contarán con ocho micrófonos para mejorar la calidad de las llamadas y la cancelación de ruido, audio espacial Dolby Atmos con seguimiento de la cabeza y una función de grabadora de voz con IA para tomar notas.

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El principal atractivo de estos audífonos —y lo que los distingue— está en el estuche de carga. Ambos modelos vienen con un estuche con pantalla táctil; el Pro tiene una pequeña franja, mientras que el estuche del Pro Max cuenta con una pantalla grande.

Esta pantalla táctil se puede usar para monitorear la batería, cambiar los modos de ANC y activar o desactivar una variedad de funciones. Por lo que parece, también se puede usar para activar o desactivar las funciones mencionadas anteriormente, tal vez como configurar la grabadora de voz para grabar una reunión.

También puedes fijarte en los estuches con pantalla táctil para conocer los precios: el Liberty 5 Pro cuesta 149,99 £ (unos 200 $, 300 AU$, precio global exacto por confirmar), mientras que el Liberty 5 Pro Max cuesta 199,99 £ (unos 280 $, 400 AU$, de nuevo, precios globales por confirmar).

Así que son notablemente más caras que los audífonos originales, con un precio de 129 $ / 99 £ / 169 AU$. Ya tenemos la serie Liberty 5 Pro para probarlas y ver si justifican ese costo… no te pierdas las novedades.

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