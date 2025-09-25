Descubre todo sobre los nuevos audífonos Dell Pro Plus

¡Atención! Dell crece su portafolio de audio impulsado por IA para el mercado empresarial con los nuevos Dell Pro Plus: Dell Pro Plus (EB525).

Marcando la entrada de Dell en una nueva categoría de productos, estos auriculares están diseñados para el entorno de trabajo híbrido y son los primeros en el mundo en lograr la certificación Microsoft Teams Open Office, basada en una nueva solución que utiliza una red neuronal entrenada en más de 500 millones de muestras de ruido para ofrecer una cancelación de ruido activa adaptativa que aísla el sonido de la voz captada por los micrófonos y ofrece alta calidad incluso en oficinas abiertas y con mucho ruido.

En un escenario donde la comunicación clara es clave, los Dell Pro Plus Earbuds llegan para respaldar nuevas rutinas profesionales a través de un dispositivo inteligente que permite una comunicación fluida en cualquier lugar, ya sea sobre la marcha o para conectarse rápidamente a una reunión.

Los auriculares Dell Pro Plus están diseñados para satisfacer tanto las necesidades profesionales como las prioridades de TI, superando las limitaciones de los equipos de audio personales que pueden ser insuficientes en entornos profesionales. Los ruidos de fondo, los ladridos de los perros o el tintineo de las tazas pueden interrumpir las reuniones y reducir la productividad. En entornos de trabajo híbridos, donde la comunicación se basa en el uso de micrófonos, un audio claro y confiable es esencial para reuniones exitosas.

Además, estos dispositivos elevan el nivel de la comunicación en el lugar de trabajo moderno, ya que están diseñados para ofrecer una calidad de micrófono superior, ANC adaptable, conectividad multihost y experiencia de audio premium.

Estas son las características y beneficios clave de los auriculares Dell Pro Plus (EB525):

Audio inteligente impulsado por IA: El micrófono con cancelación de ruido basado en IA ha sido entrenado con 500 millones de muestras de ruido para aislar la voz del usuario con precisión. A medida que evolucionan el modelo de IA y la base de datos, las actualizaciones se pueden aplicar fácilmente a través de Dell Display and Peripheral Manager (DDPM), manteniendo los auriculares siempre actualizados.

Posicionamiento avanzado del micrófono: Con un total de 6 micrófonos y 2 VPU (Voice Pick-Up Unit), el auricular detecta a través de la conducción ósea cuando el usuario está hablando, lo que hace que el aislamiento de los ruidos ambientales sea aún más preciso.

Cancelación activa de ruido adaptativa (ANC): Reduce dinámicamente el ruido en entornos concurridos, mientras que el modo de transparencia mejorado mantiene al usuario consciente de su entorno.

Certificación profesional: La certificación para Microsoft Teams y Zoom garantiza la compatibilidad con las principales plataformas de colaboración profesional, mientras que la certificación exclusiva* Microsoft Teams Open Office cumple con los estándares de rendimiento más estrictos para entornos compartidos y de alto ruido.

Administración simplificada para TI: Permite que los equipos de TI configuren dispositivos, implementen actualizaciones de firmware y administren equipos de manera unificada.

Controles táctiles y audio personalizado: A través de gestos simples, los usuarios pueden cambiar entre ANC y el modo de transparencia, ajustar el volumen, responder llamadas y controlar la música. La aplicación Dell Audio le permite personalizar los ecualizadores, los ajustes preestablecidos y el nivel de transparencia para crear una experiencia de sonido personalizada.

Comodidad y durabilidad: A diferencia de la mayoría de los competidores que solo ofrecen tres tamaños de almohadillas, los auriculares Dell Pro Plus vienen en cuatro tamaños (XS, S, M, L) lo que garantiza un ajuste personalizado y comodidad para un uso prolongado. Clasificación IP54 de resistencia al polvo y al agua, lo que los hace resistentes para el uso diario.

Portabilidad compacta: El estuche de carga de bolsillo mantiene a los empleados conectados mientras viajan, ofreciendo una alternativa portátil y flexible a los auriculares inalámbricos tradicionales.

Conectividad perfecta entre dispositivos: Con Bluetooth 5.3 y emparejamiento que permite hasta ocho dispositivos, además de la función Dell Pair para una configuración rápida y una conmutación fluida. El receptor de audio inalámbrico USB-C de Dell cabe en el estuche, lo que facilita el transporte y el cambio entre dispositivos de audio Dell. Además, los auriculares son compatibles con computadoras portátiles, bases y software Dell, para una integración sin esfuerzo con otros dispositivos personales.