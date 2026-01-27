YouTube Music acaba de recibir una importante mejora en la cola de reproducción que los usuarios llevaban años esperando

YouTube Music ahora sincroniza el progreso de la reproducción en todos los dispositivos en los que has iniciado sesión, de forma similar a Spotify Connect.

Los usuarios podían continuar con la reproducción de música después de cambiar entre las versiones móvil y web, pero esta nueva actualización amplía esa posibilidad.

Ahora que YouTube Music ha lanzado esta herramienta, Apple Music es el único servicio que no ofrece sincronización de la reproducción, y los usuarios han expresado sus opiniones al respecto.

¡Gracias Google! Ya era hora de ponerle fin al molesto problema de YouTube Music sobre las listas de reproducción y ahora la plataforma de streaming musical sincroniza tu lista de reproducción en otros dispositivos Android e iOS, una herramienta que Apple Music aún no ha implementado.

¿Qué significa esto para los suscriptores de YouTube Music? Pues bien, al igual que herramientas como Spotify Connect, tu lista de reproducción de YouTube Music ahora se sincronizará con otros dispositivos en los que hayas iniciado sesión, para que puedas continuar donde lo dejaste sin complicaciones y seguir disfrutando de tus canciones favoritas. Es una bendición si cambias de dispositivo para escuchar música en streaming.

Anteriormente, la cola de reproducción en Android e iOS era independiente, lo que significaba que si querías continuar tu sesión de escucha desde un nuevo dispositivo, tenías que volver a crear manualmente tu cola desde cero, lo cual era un gran inconveniente, en mi opinión. Dicho esto, YouTube Music comenzó a mejorar sus funciones de sincronización de colas en 2024, lo que permite que la versión web cargue tu cola de reproducción desde tu celular.

(Image credit: 9to5Google)

Cuando cambies de dispositivo para reanudar la reproducción, encontrarás la última canción que reproduciste en el minirreproductor, por lo que si estabas escuchando YouTube Music en un teléfono Google Pixel y cambias a un iPad, por ejemplo, se reanudará tu lista de reproducción allí. Una vez que realices el cambio, encontrarás marcadores de posición temporales «Desde tu iPhone» y «Desde tu navegador» para los nombres de los artistas, que desaparecerán cuando pulses el botón de reproducción.

Esto supone una gran mejora en la calidad de vida de los usuarios de YouTube Music, y ya era hora, ya que sus competidores en el ámbito de la transmisión de música ya se han subido al carro, con la excepción de Apple Music.

"Estoy pensando seriamente en volver a Spotify"

Apple Music tiene muchas ventajas sobre servicios como Spotify y YouTube Music. Es uno de los mejores servicios de streaming de música en cuanto a calidad de audio, es compatible con Dolby Atmos en una amplia gama de álbumes y su colección de emisoras de radio y listas de reproducción editoriales está pensada para los aficionados a la música.

Destaca en muchos aspectos, pero aún no ha dado en el clavo en lo que respecta a la sincronización de colas entre dispositivos, y desde la última actualización de YouTube Music ha molestado a algunos suscriptores de Apple Music.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En la actualidad, no hay forma de sincronizar la cola de reproducción o el progreso de las canciones entre los dispositivos en los que se ha iniciado sesión en Apple Music, lo que obliga a buscar la última canción reproducida y volver a crear la cola por completo.

Aunque hay muchas razones por las que los aficionados a la música siguen fieles a Apple Music, los comentarios recientes revelan que, si hay un inconveniente que basta para tentar a los usuarios a volver a Spotify, es precisamente este, sobre todo ahora que hay tantas formas de reproducir música en streaming.

No es ninguna novedad que el streaming musical domina la forma en que muchos de nosotros consumimos música hoy en día, así como la tecnología que utilizamos para ello: yo suelo alternar entre mi teléfono, mi altavoz inteligente y mi televisor inteligente para disfrutar de la música, y no sé qué haría sin Spotify Connect.

Desde que cubro todo lo relacionado con el streaming de música, es la primera vez que veo a usuarios que se plantean activamente cambiar de Apple Music a otras plataformas, cuando normalmente suele ser al revés. Pero si finalmente lo hacen o no, eso ya es otra cuestión.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.