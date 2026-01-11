Los usuarios de YouTube Music están furiosos por las canciones de mala calidad generadas por IA

Los usuarios de YouTube Music afirman que su feed está lleno de contenido basura generado por IA

Las falsificaciones generadas por IA son un problema cada vez mayor en el streaming musical

La IA puede ser una herramienta creativa, pero el contenido basura no es más que spam

Los suscriptores de YouTube Music están enviando un mensaje claro a Google: ¡basta ya de basura!

Según ha detectado Plunikaweb, la misma basura generada por IA que ha sido un problema en Spotify ahora parece estar afectando también a YouTube Music, y los usuarios del subreddit YouTubeMusic están expresando su frustración.

La conversación la inició el usuario vlastawa, quien escribió que al abrir YouTube Music «seis de cada diez recomendaciones de Noticias eran basura generada por la IA. El otro día, todas las canciones de mi lista de reproducción generada automáticamente eran basura generada por la IA. Hacer clic en "No me interesa" o darles un pulgar hacia abajo no sirve de nada, ya que solo se aplica a esa canción en concreto, no al "artista"... Querido Google, eso no es por lo que estoy pagando».

Como señaló un comentarista, puede ser bastante fácil detectar la basura: «Si hay 545 álbumes publicados en un año [por un solo artista], es una buena señal».

Entonces, ¿qué está pasando y por qué la gente, incluido yo, que soy músico de estudio, está molesta?

Muchos streamers están produciendo contenido mediocre o reciclado

El problema es muy sencillo: la basura generada por la IA es spam, ya sea música generada por IA, publicaciones en redes sociales generadas por IA o las 300 estafas falsas de clubes de lectura generadas por IA que llegan a mi bandeja de entrada cada semana. Y para los clientes de servicios como Spotify y YouTube Music, es spam que no quieren en sus feeds de música.

Y es peor que simple spam. Cuando veo basura generada por IA en un sitio de streaming, sé que dicha basura se ha basado casi con toda seguridad en el robo a los artistas: los datos que utiliza la IA para crear imitaciones se han basado en parte en música obtenida ilegalmente. En algunos casos, también se hace pasar por el trabajo de artistas reales con canciones falsas que aparecen en sus páginas oficiales. Y la mayoría de los artistas no son megaestrellas del calibre de Metallica que no tienen que preocuparse por los robos ocasionales: la IA también copia alegremente a artistas nuevos que están luchando por abrirse camino o que están en ascenso.

La basura de la IA en el streaming es una verdadera preocupación para muchos músicos que conozco. Cuanto más se recomienda y se reproduce la basura de la IA, menos música de músicos reales se reproduce y más difícil les resulta darse a conocer (o cobrar), por lo que los artistas que ya tienen dificultades para ganar dinero pueden llegar a ganar aún menos de lo que ya ganan.

No se trata de una reacción instintiva contra la tecnología. Hay una gran diferencia entre los músicos de la década de 1970 que se mostraban snobs con los sintetizadores o condenaban las cajas de ritmos y la gente que se molesta porque su feed se llena de basura generada por IA. La IA puede hacer cosas brillantes en la música, desde crear baterías realistas hasta ayudarte a que tu canción suene más potente, y los músicos llevan décadas experimentando con la música generativa, a menudo con excelentes resultados. Pero la basura es basura. Es música hecha para engañar al algoritmo, no para conectar con el público. No es arte para escuchar, sino contenido para colarse en tu feed cuando no estás prestando atención.

El problema no son los viejos puristas musicales gruñones que gritan a los jóvenes que se salgan de su terreno musical: es una objeción a que las plataformas de streaming permitan (o incluso fomenten) que la música real sea sustituida por Muzak, con pálidas imitaciones de artistas reales que se promocionan en las secciones «Descubrimientos» y «Para ti».

Tampoco es que haya escasez de música nueva, y cada pedazo de basura de IA que se introduce en tus recomendaciones significa una oportunidad menos para que esa música sea escuchada, para que tú escuches a alguien que podría ser tu próximo artista favorito y para que ese artista pueda ganarse la vida con lo que hace.

La mejor música tiene corazón, alma y pasión, mientras que la peor es solo una copia a medias de lo que ya ha hecho otra persona. Las herramientas de IA pueden ayudar y ayudarán a los artistas a crear más de la primera, pero la IA de baja calidad solo reproduce cada vez más de la segunda.

