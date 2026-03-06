Apple Music está señalando los errores de la IA antes incluso de que Spotify haya comenzado, pero hay una trampa

Apple Music está implementando su propio sistema para identificar la música generada por IA.

Las "etiquetas de transparencia" se centrarán en los elementos visuales, así como en la composición musical.

El problema es que la responsabilidad recae en los sellos discográficos y los distribuidores.

La guerra entre la IA y los mejores servicios de streaming musical continúa, y Apple Music podría ser el próximo en irrumpir en el campo de batalla con su propio sistema de etiquetado musical basado en IA.

Bajo el nombre de «Transparency Tags», la plataforma musical insignia de Apple tiene previsto lanzar un nuevo sistema de metadatos para ayudar a identificar la música generada y asistida por IA. Así se reveló en un boletín enviado a los socios del sector el 4 de marzo, pero hay una salvedad importante que parece bastante contradictoria: la responsabilidad del etiquetado recae en los sellos discográficos y los distribuidores.

Antes de enviar el contenido a Apple Music, los sellos discográficos y los distribuidores tendrán la opción de revelar si se ha utilizado IA durante el proceso de producción, un método que Apple está implementando para aumentar la transparencia sobre cómo las empresas utilizan la IA en la producción musical. El sistema se centrará en cuatro aspectos creativos.

Los sellos discográficos y los distribuidores pueden aplicar etiquetas a la música basándose en cuatro categorías: pista, composición, diseño gráfico y video musical. (Image credit: Apple)

La primera es la música en sí misma, o la etiqueta «Pista», que se utilizará para indicar si la IA ha contribuido de manera significativa a la grabación de audio. Esta etiqueta solo se aplica a nivel de pista. En la misma línea, la etiqueta «Composición» se utilizará para destacar que se ha utilizado IA en una parte significativa de la composición musical, y también para señalar las letras generadas por IA.

Pero Apple Music va un paso más allá con las etiquetas de transparencia, que tienen un enfoque visual. Además de las etiquetas de audio, Apple Music está lanzando una etiqueta «Artwork» que, como su nombre indica, señala las imágenes estáticas y en movimiento generadas por IA que se utilizan en la portada de un álbum o sencillo. La etiqueta «Music Video» es similar y se aplica a los componentes visuales de los álbumes y los videos independientes.

Aunque el boletín se ha limitado a los ojos de los socios de la industria, Music Business World compartió un extracto del anuncio: "El etiquetado adecuado del contenido es el primer paso para proporcionar a la industria musical los datos y las herramientas necesarios para desarrollar políticas reflexivas en torno a la IA", comienza el medio. "Creemos que los sellos discográficos y los distribuidores deben desempeñar un papel activo a la hora de informar cuando el contenido que ofrecen se ha creado utilizando IA".

A pesar de la información de la que disponemos hasta ahora, Apple no ha revelado cuándo se lanzarán las etiquetas de transparencia, sin embargo, hemos solicitado más comentarios y actualizaremos esta noticia si obtenemos más información. No es de extrañar que Apple Music esté tomando la iniciativa antes incluso de que Spotify haya comenzado, pero su frustrante laguna legal es un poco como "un paso adelante y dos atrás".

Por ahora es opcional...

Deezer es una de las pocas plataformas musicales que cuenta con un estricto sistema de detección de IA. (Image credit: Future)

Imponer una responsabilidad como esta a los sellos discográficos y distribuidores musicales conlleva una serie de problemas. Por un lado, dado que se trata esencialmente de un programa opcional, no garantiza una transparencia total, ya que los sellos pueden optar fácilmente por no revelar dicha información, pero ¿quién puede culparlos?

Podrías crear la mejor canción del mundo, pero que le pongan una etiqueta intrusiva de «IA» no es lo más atractivo; como apasionado de la música, yo saltaría inmediatamente una canción si tuviera eso. También es un obstáculo para las cifras de streaming, algo que las discográficas no están dispuestas a arriesgar. Incluso si una canción solo tiene una pequeña parte de audio generado por IA con fines creativos, la mayoría de los oyentes asumirían que toda la canción está generada por IA y la omitirían en consecuencia.

Dicho esto, el sistema opcional podría ser simplemente un sustituto temporal por ahora, ya que Music Business World informa de que las etiquetas de transparencia podrían convertirse en una práctica obligatoria para las discográficas y los distribuidores a la hora de entregar contenido a Apple Music. Es un enfoque muy diferente al que han adoptado sus rivales. Deezer, por ejemplo, ha desarrollado su propia herramienta de detección de IA, que recientemente ha puesto a disposición de sus competidores, mientras que Bandcamp ha prohibido por completo la música generada por IA.

Eso solo deja a Spotify para unirse al creciente ejército de plataformas de streaming musical en contra de la IA, pero, aunque ha endurecido las nuevas normas de suplantación de identidad para la subida de música, aún no ha seguido el ejemplo con un sistema legítimo que etiquete claramente el contenido generado por IA.

