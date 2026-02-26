Al parecer, Sonos está preparando otra renovación de su aplicación. Esperamos que hayas olvidado el 2024

Bloomberg afirma que se está preparando una nueva actualización de la aplicación Sonos.

Una característica clave es la compatibilidad adicional con iOS.

¿Alguien más tiene una sensación de déjà vu?

Es posible que el calendario de Sonos se haya saltado el año 2025 en lo que respecta a la promesa de «dos lanzamientos de nuevos productos al año», aunque la empresa lanzó un nuevo amplificador a principios de año y, al parecer, 2026 será un año mucho más ajetreado para la marca. ¿Vamos a ver qué nuevos y brillantes regalos nos ha preparado Papá Noel Sonos (perdón) en su saco? Se trata de... una renovación de la aplicación. Otra más.

Según Bloomberg, la empresa tiene previsto rediseñar y actualizar su oferta de aplicaciones en los próximos meses, y al parecer ya existe una versión preliminar que funciona internamente. No está claro si eso significa que la aplicación de Sonos simplemente funciona o si realmente es viable para los muchos clientes que siguen descontentos con la última actualización. Al parecer, los cambios serán opcionales y se integrarán poco a poco en la aplicación, en lugar de presentarse de una sola vez. (Parece que han aprendido la lección).

Entonces, ¿qué podría cambiar realmente? Al parecer, ahora se podrá controlar el dispositivo Sonos desde la pantalla de bloqueo del iPhone, utilizando los últimos avances de Apple en este ámbito. Todo tiene que ver con las Live Activities de Apple (las notificaciones interactivas en tiempo real que aparecen en la pantalla de bloqueo del iPhone y en el Dynamic Island), lo que sin duda sería una mejora muy bienvenida para los propietarios de iPhone.

Probablemente ese no será el único cambio, ya que es algo que la aplicación para Android ya ofrece, pero es el único del que hemos oído hablar hasta ahora. Sin embargo, una empresa no puede lanzar funciones poco a poco si solo hay una, por lo que es probable que sepamos más cuando se acerque la fecha.

Mantener contentos a los aficionados

La combinación de las palabras «Sonos» y «app» puede provocar nerviosismo entre los usuarios, dado que el fallido cambio de la aplicación en mayo de 2024, que no se solucionó realmente hasta 2025, es ahora lo que los fans piensan cuando oyen esas palabras juntas.

La entonces nueva aplicación tenía controles de volumen lentos, carecía de funciones de la aplicación anterior y presentaba un diseño más confuso que requería demasiado tiempo para que los usuarios se familiarizaran con él. Aunque ahora está prácticamente solucionado, un breve vistazo al subreddit de Sonos sigue mostrando un sinfín de quejas sobre la aplicación y sus errores.

Como punto de partida, la nueva aplicación de Sonos realmente no debe presentar estos problemas, o podría significar el fin de la confianza en la marca: engáñame una vez y ya está. El cariño de muchos fans de Sonos está en juego, y si la empresa tiene previsto lanzar este año una serie de productos estrella, va a necesitar el apoyo de algunos fervientes seguidores, sobre todo con la creciente oferta de productos WiiM que están llegando al mercado...

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.