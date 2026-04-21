Un robot humanoide bate por primera vez el récord mundial de los humanos en la media maratón de Pekín, pero algunos siguen tropezando en la línea de salida

El robot Honor Lightning venció a las demás máquinas y a los corredores humanos

Un robot de Honor ha batido el récord mundial de media maratón

El tiempo se logró durante una carrera conjunta en la que participaron humanoides y personas

Participaron más de 100 robots, y casi la mitad de ellos eran autónomos

Los robots humanoides corredores han obtenido unos resultados notablemente mejores en la segunda Media Maratón de Robots Humanoides de Pekín que en la edición inaugural del año pasado, llegando incluso a superar el mejor tiempo jamás registrado por un ser humano de carne y hueso; sin embargo, aún hubo muchos retos técnicos y contratiempos a lo largo del recorrido.

Según informaron Interesting Engineering y otros medios, la carrera la ganó el robot Honor Lightning, que completó el recorrido de 13,1 millas (21,1 kilómetros) en 50 minutos y 26 segundos. Esto supera el récord mundial de 57 minutos y 20 segundos establecido por el corredor ugandés Jacob Kiplimo el mes pasado.

Humanoid robot in China beats the human half-marathon world record - YouTube Watch On

También supone una gran mejora respecto al mejor tiempo registrado por un robot en la edición de 2025, que fue de 2 horas, 40 minutos y 42 segundos. Este año, los robots han superado a los humanos por primera vez, aunque estos últimos corrían en una pista separada para evitar colisiones y lesiones provocadas por máquinas descontroladas.

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Según el ingeniero de Honor, Du Xiaodi, la destreza de Lightning se debe en parte a sus largas piernas (que miden 0,95 metros o 37,4 pulgadas) y a un sistema de enfriamiento por líquido personalizado desarrollado internamente. El control de la temperatura y evitar el sobrecalentamiento es, de hecho, uno de los aspectos más difíciles de lograr para que los robots humanoides participen en carreras como esta.

"Desde el principio del diseño, nuestro robot se inspiró en atletas humanos destacados, con piernas largas de unos 0,95 metros", dijo. "Esta es una mejora importante y un punto destacado en términos de apariencia y diseño. Lo equipamos con un sistema de refrigeración líquida muy potente, que también se desarrolló en gran parte internamente".

"Justo como un T-1000"

Otro cambio significativo de este año: casi la mitad de los robots que participaron en la carrera eran autónomos, lo que significa que no se necesitaba ningún control humano. Los robots llevaban a bordo todo lo necesario para recorrer el circuito y completar la carrera, aunque hubo que cambiar algunas baterías manualmente durante el trayecto.

Más de 100 robots participaron en la carrera de este año, en comparación con los 20 del año pasado, pero como se puede ver en el video a continuación, no todos lograron llegar a la meta. De hecho, algunos tuvieron dificultades para cruzar la línea de salida, lo que demuestra que aún hay mucho margen de mejora en lo que respecta a estos atletas robóticos.

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Humanoid robots race runners at Beijing half marathon - YouTube Watch On

Por supuesto, el objetivo principal de estos robots humanoides no es participar en carreras, sino desarrollarlos hasta un punto en el que puedan ser lo más útiles posible, ya sea en una línea de montaje o en una zona de desastre demasiado peligrosa para que un humano se adentre en ella. La velocidad y la destreza son fundamentales para los robots en muchos escenarios.

Las reacciones en línea han sido mixtas: a pesar de la destreza técnica demostrada, a muchos observadores les preocupa cómo controlar a los robots. Un comentarista compara a los droides de carreras con «la forma en que el T-1000 corría para atrapar a John Connor» en Terminator 2, mientras que otro dice: «Solo quiero uno para que limpie mi casa».

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