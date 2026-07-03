UBTech lanzó su primer robot humanoide Ultra-Bionic de tamaño real, pero lo que realmente quiere hacer es crear réplicas robóticas de seres queridos — eso es un rotundo no

UBTech acaba de presentar su robot más humano hasta la fecha

Su piel de silicona es realista y da un poco de miedo

Saldrá al mercado en China este año, pero también hay planes para personalizarlo para que tenga el aspecto que tú quieras

Ubtech, a quien vimos por última vez desplegando robots humanoides para patrullar la frontera entre China y Vietnam, regresa con su creación más inquietante hasta la fecha: el UWorld U1, su primer "robot humanoide ultrabiónico" de tamaño real producido en serie.

Sé que es un nombre largo, pero la serie UWorld U1 marca un cambio de rumbo para UBTech, que tradicionalmente ha fabricado autómatas sin rostro destinados principalmente al ámbito empresarial, corporativo y fronterizo. Sin embargo, la empresa ha tenido desde hace tiempo ambiciones en el mercado de consumo, y la serie UWorld U1 podría ser el robot que las haga realidad.

Este nuevo robot humanoide cuenta con piel de silicio, un rostro realista con ojos que te siguen, pestañas que parpadean coquetamente (puaj) y 88 grados de libertad en todo su cuerpo robótico de tamaño real. Incluso tiene lo que UBTech denomina una «columna cervical biomimética de doble pivote», que al parecer le permite realizar movimientos más parecidos a los de un humano.

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(Image credit: UBTech)

UBTech presentó los robots a principios de esta semana en un llamativo evento de lanzamiento en Shenzhen, China. La serie cuenta con tres modelos: el U1 Lite, de torso parcial; el U1 Pro, de cuerpo completo y alto rendimiento; y el U1 Ultra, de cuerpo completo y alta dinámica.

Durante el lanzamiento, el 30 de junio de 2026, varios humanoides UWorld U1 Ultra se paseaban por el escenario, entremezclados con personas reales. Creo que la idea era confundir al espectador para que no supiera distinguir quién era quién. La verdad es que todos los robots se veían un poco plásticos, o como personajes sacados directamente de tu anime favorito, y caminaban de manera un tanto torpe.

Para demostrar aún más su credibilidad, UBTech hizo que un robot bailara con un humano vestido de esmoquin. En algunos momentos, parecía como si él estuviera sosteniendo a un robot UWorld U1 que parecía a punto de tambalearse.

¿Para qué sirven estos robots?

Finally! UBTECH U1 Bionic Humanoid Full Launch – Full Specs & Price Reveal - YouTube Watch On

Además de sus movimientos de baile cuestionables, el UWorld U1 está equipado con un «modelo de lenguaje grande (LLM) sensible a las emociones» que, según la empresa, le permitirá reconocer y responder a «estados emocionales muy específicos». Está diseñado como un compañero proactivo, capaz de responder a la interacción humana en una fracción de segundo.

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UBTech también promete, de manera un tanto cómica, un enfoque en la privacidad, en un país donde el gobierno chino puede solicitar acceso a todos tus datos en cualquier momento. Aun así, la arquitectura de privacidad de UBTech se centra inteligentemente en una «dependencia mínima de la nube», lo que significa que, de todos modos, es posible que la mayoría de tus datos no estén con UBTech.

Según un comunicado, el UWorld U1 está diseñado para satisfacer una necesidad real y creciente en China, donde la empresa afirma que 90 millones de adultos viven solos y hay 118 millones de personas mayores con el síndrome del nido vacío.

La empresa está tan preocupada por este problema creciente que planea donar 100 de estos robots en 2026. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Dejaré que UBTech hable por sí misma:

«Estas unidades incorporarán tecnologías de reconstrucción facial en 3D y de réplica de identidad basadas en huellas vocales para recrear a individuos específicos, al tiempo que integrarán modelos de interacción impulsados por emociones y sistemas dedicados de memoria a largo plazo».

(Image credit: UBTech)

Según lo que leí, planean hacer que estos robots se parezcan a la persona que tú elijas. Tal vez sea un esposo fallecido o un hijo adulto que se mudó lejos. El UWorld U1 Ultra personalizado se verá, sonará y tal vez incluso responderá como tu ser querido que ya no está.

¡Ay, caramba! ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué la vida imita a Black Mirror? La verdad es que es poco probable que estos robots engañen a alguien haciéndole creer que son realmente humanos. Claro, UBTech hizo todo lo posible por confundirnos en la presentación, pero en el mundo real, ese silicio frío, ese modo de caminar extraño y esas interacciones que sin duda resultarán espeluznantes no engañarán a nadie y serán un pobre sustituto de tu pareja ausente.

Además, si realmente te interesa, tendrás que mudarte a China y desembolsar el equivalente a casi 18 000 dólares estadounidenses (alrededor de 13 570 libras esterlinas / 26 120 dólares australianos) cuando salgan al mercado en algún momento de este año.

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