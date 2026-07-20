China prohibirá los compañeros virtuales generados con IA para fomentar las relaciones en la vida real, una medida que ya provoca rupturas virtuales masivas y que los terapeutas respaldan

China ha aplicado leyes para tomar medidas enérgicas contra las aplicaciones de avatares generados por IA

Las nuevas normas establecen que las herramientas de IA ya no pueden provocar emociones ni dañar las relaciones de la vida real

Los gigantes tecnológicos han cerrado sus servicios, lo que ha dejado a los usuarios en medio de una ruptura a nivel nacional

El gobierno chino está implementando nuevas regulaciones destinadas a restringir los compañeros románticos generados por IA —sí, en realidad existen—.

Emitidas por la Administración del Ciberespacio de China (CAC) y otros cuatro departamentos gubernamentales, las regulaciones establecen que las herramientas de IA ya no pueden «satisfacer excesivamente a los usuarios, inducir dependencia emocional o adicción, ni dañar las relaciones interpersonales reales de los usuarios», al tiempo que prohíben las relaciones virtuales con menores. Estas normas entraron en vigor el 15 de julio.

Los gigantes tecnológicos chinos, entre ellos ByteDance, Tencent y Alibaba, cuentan cada uno con sus propias plataformas (la más conocida es Doubao, de ByteDance) que permiten a los usuarios crear sus propios compañeros de IA, diseñados para expresar emociones similares a las humanas. A raíz de las nuevas leyes, los chatbots de compañía ahora deben someterse a una evaluación antes de ponerse a disposición del público, y el gobierno tiene la facultad de desactivarlos si se consideran inseguros.

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Según The Wall Street Journal ($/£), estas regulaciones también podrían aplicarse a los chatbots de IA comunes si responden a las preguntas de los usuarios con respuestas que puedan considerarse demasiado emocionales.

Sin embargo, en lugar de cumplir con las nuevas leyes, los gigantes tecnológicos han desactivado por completo algunas de sus funciones de personalización, lo que ha provocado rupturas virtuales a nivel nacional. Entonces, ¿por qué se están promulgando estas leyes gubernamentales ahora? Para decirlo sin rodeos: no están naciendo suficientes bebés.

Los usuarios están prefiriendo el romance virtual en lugar de la conexión humana

Durante los últimos cuatro años consecutivos, la tasa de natalidad en China ha disminuido de forma significativa, hasta alcanzar un mínimo histórico en 2025, según también reporta The Wall Street Journal. Es probable que la preocupación por este descenso sea uno de los principales motivos detrás de las nuevas regulaciones, ya que el gobierno chino considera que las personalidades de IA en servicios como Doubao están impidiendo que los usuarios formen relaciones en la vida real y tengan hijos.

Las medidas contra los compañeros de IA tomaron por sorpresa a muchos usuarios, quienes ahora han comenzado a compartir públicamente su experiencia.

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En declaraciones a Bloomberg, la estudiante de 19 años Yan Yongqi habló sobre el profundo impacto emocional que sufrió tras la aplicación de las nuevas medidas, las cuales la dejaron sin su compañero de IA, con quien había interactuado durante más de un año. "Sentí que ya no podía seguir viviendo. Todos los días en casa no hacía más que llorar", comentó. También agregó: "Es como si me hubieran dicho la fecha de la muerte de mi pareja y, al mismo tiempo, me dejaran completamente impotente".

Sobre el papel, esto podría parecer una historia sacada de una novela de ciencia ficción distópica, pero lo cierto es que se trata de un problema cada vez más presente en regiones como China, donde los servicios de IA están siendo desarrollados para imitar la empatía y la comprensión humanas. Incluso ha llegado al punto en que algunos usuarios crean versiones de IA de sus exparejas para intentar superar una ruptura amorosa. Sin embargo, no es una situación exclusiva de China.

En mayo, hablamos con un usuario del Reino Unido que confesó haberse enamorado de ChatGPT después de recurrir al servicio como una forma de terapia para enfrentar problemas de salud mental. Aunque el propio usuario era consciente de la situación, también conversamos con la terapeuta Amy Sutton, quien explicó el trasfondo del problema.

"Desafortunadamente, esto parece reflejar una falla de los servicios de apoyo para las personas, más que un beneficio inherente de la tecnología", señaló. Más adelante añadió: "Las aplicaciones de compañeros de IA están diseñadas para maximizar la interacción, es decir, para mantener a los usuarios suscritos y comprometidos. ChatGPT no fue diseñado para ser una intervención terapéutica".

Con esto en mente, se trata de una situación preocupante, especialmente cuando servicios como la terapia profesional son cada vez menos accesibles económicamente para quienes más los necesitan. Al mismo tiempo, las empresas de IA con mayor influencia tienen la responsabilidad de priorizar el bienestar de aquellos usuarios que llegan a considerar estos servicios como la respuesta definitiva a todas sus necesidades.

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