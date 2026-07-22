Insta360 afirma que quiere reemplazar a los fotógrafos por un "robot fotográfico inteligente" que será "imperceptible" - y eso suena como una pesadilla para la privacidad y la creatividad

Insta360 es el líder indiscutible en el mercado de las cámaras de 360 grados con visión panorámica y no es ajeno a la innovación, ya que también desarrolló el primer dron de 360 grados en 2025, el Antigravity A1.

En otra primicia, Insta360 lanzó recientemente una cámara compacta de vlogging con doble lente, la Luna Ultra, que se parece al robot Wall-E y graba video en 8K, con una práctica pantalla remota desmontable y un micrófono.

Y si nos tomamos al pie de la letra una publicación reciente en Weibo de su fundador y director ejecutivo, Liu Jingkang, también conocido como «JK», la empresa quiere llevarnos a una nueva era de las cámaras por completo.

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La publicación de JK en Weibo fue difundida por The New Camera y, tras su traducción, dice lo siguiente:

“Nuestra visión de producto es crear un ‘Cameraman’: un robot fotográfico inteligente capaz de componer tomas automáticamente y capturar momentos como un fotógrafo profesional, lo que permite a los usuarios permanecer totalmente inmersos en el presente.

"Hoy en día, la IA está evolucionando rápidamente; creemos que el “cerebro” del Cameraman se está volviendo cada vez más capaz, lo que abre nuevas posibilidades para la creación de imágenes.

"A largo plazo, el estado final ideal para las cámaras es volverse progresivamente imperceptibles, incluso “desaparecer”, hasta que grabar ya no requiera esfuerzo y se convierta en una parte natural de la vida".

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La Luna Ultra ya se parece a un robot y hay un accesorio de seguimiento de la cabeza en primera persona (POV) que sincroniza la cámara con los movimientos de la cabeza para filmar hacia donde estás mirando, automatizando en cierta medida su función.

Insta360 espera que los fans acentúen aún más los rasgos robóticos de la Luna Ultra a través de un concurso de diseño en colaboración con Bambu Lab. Pero como fotógrafo y, francamente, como ser humano, la publicación de JK me plantea algunas preguntas serias.

Aquí estoy, grabando con la Luna Ultra. ¿Podría ser que, en el futuro, Insta360 fabrique cámaras autónomas como estas? (Image credit: Future / Tim Coleman)

¿No es la fotografía una actividad creativa y humana?

La publicación de JK da a entender que el futuro equipo fotográfico de su empresa podría consistir en "robots" fotográficos autónomos capaces de componer, tomar y editar fotos y videos en tiempo real, con poca o ninguna intervención humana.

Suena como tener tu propio camarógrafo y editor inteligente —un "robot fotográfico" portátil mucho más sofisticado que el reciente robot fotográfico Beni— que te sigue y es capaz de capturar el momento mientras lo disfrutas y armar las mejores partes en un video, con todo el flujo de trabajo basado en la inteligencia artificial.

Para ser honesto, este futuro imaginado podría sonar mejor que la realidad actual: una en la que la gente anda con una cámara en la mano, filmándose a sí misma en primer plano, en lugar de vivir el momento.

Y sin duda, cuando se trata de clips de 360 grados, un editor inteligente que pueda sugerir dónde está la acción en cualquier momento y armar el montaje de manera adecuada para ti supone un gran ahorro de tiempo.

Específicamente para los equipos de Insta360, la visión de JK sobre cámaras autónomas e inteligentes tiene cierto sentido. Pero como fotógrafo y creativo, la idea de que un «robot» haga el trabajo por mí me parece un poco desmotivadora. Sin embargo, es la última parte de la publicación de JK lo que más me preocupa.

Se ha sabido que algunos modders han logrado desactivar la luz que indica cuándo las gafas Meta Ray-Ban están grabando video. Meta afirma que se están implementando medidas adicionales para evitarlo (Image credit: Future)

¿De verdad está bien grabarlo todo?

La publicación de JK describe un «estado final para las cámaras» en el que estas se vuelven progresivamente «imperceptibles» y «una parte natural de la vida». En otras palabras, cámaras itinerantes a las que el público eventualmente se acostumbra, que graban todo y cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa con el consentimiento?

La tecnología de cámaras discretas ya está generando preocupaciones sobre la privacidad, con una creciente reacción en contra de las cámaras portátiles —especialmente las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta—, después de que se descubriera que los modders podían desactivar la luz que indica que las gafas están grabando, y se tuviera que implementar una solución.

Las cámaras ya son algo común en los espacios públicos, especialmente en los lugares turísticos. Pero, en su mayoría, están controladas por personas con un sentido general de lo que está bien y lo que no está bien fotografiar o grabar. Y cuando alguien se pasa de la raya, al menos es posible pedirle que deje de grabar. ¿Pero en el futuro que imagina Insta360? Los robots autónomos que graban todo suenan como una pesadilla para la privacidad.

Le he pedido a Insta360 un comentario y una aclaración sobre la publicación, específicamente sobre cómo es exactamente un robot de fotografía inteligente y cómo la empresa abordará cualquier problema de privacidad relacionado, e informaré si obtengo más información.

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