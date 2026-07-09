"Los robots deberían entenderte, hablar contigo y trabajar para ti": la empresa china de robótica Agibot anuncia una revolución robótica

La empresa china de robótica Agibot ha lanzado al mercado británico de empresa a empresa (B2B) una gama de robots humanoides diseñados para parecerse a los seres humanos, moverse como ellos y hablar como ellos.

La empresa con sede en Shanghái, fundada en 2023 por dos exingenieros de Huawei, organizó un evento de lanzamiento en Londres el 30 de junio de 2026, al que asistieron varios de sus robots humanoides A3 de tamaño real y X2 de tamaño reducido, así como socios comerciales actuales y potenciales.

Un Agibot X3 haciendo unos movimientos impresionantes (aunque no hace "el robot") (Image credit: Jamie Richards / Future)

Los robots —todos controlados por personas mediante teléfonos inteligentes y controladores DualSense— se instalaron en varias estaciones de demostración en el espacio del evento.

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Un robot humanoide X2 fue configurado para bailar al ritmo de música animada, haciendo movimientos espectaculares ante una multitud constante, mientras que otro, con una camiseta de Harry Kane, pateaba un balón de fútbol hacia una red. Un tercero llevaba una armadura al estilo Gundam (hay que reconocer que muy genial), lo que demostraba el potencial de personalización de los robots.

Esta armadura al estilo Gundam fue diseñada para mostrar el potencial de personalización del robot X2 (Image credit: Jamie Richards / Future)

En cuanto al humanoide A3 de tamaño real —menos expresivo que su hermano menor, con ángulos más marcados y un círculo bastante inexpresivo en lugar de los «ojos» animados del X2—, se puso a disposición una unidad para recibir a los invitados y tomarse fotos.

En una presentación durante el evento de lanzamiento en el Reino Unido, el cofundador y director de operaciones de Agibot, Daniel Jiang, dijo: "El negocio de los robots es el negocio de la IA. Los robots deben entenderte, saber lo que dices, hablar contigo y trabajar para ti".

De hecho, en el evento de lanzamiento, la palabra "robot" fue tan común como la frase "IA encarnada", ya que los representantes de Agibot intentaron posicionar la gama de productos de la empresa como un símbolo de una nueva era tecnológica: la "cuarta revolución industrial".

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El Agibot X2 fue, sin duda, la estrella de la exposición y, con diferencia, el producto mejor representado de la empresa (Image credit: Jamie Richards / Future)

En una charla posterior, el cofundador y presidente de Investigación y Desarrollo, Yan Xiong, dijo: "De todos los productos en los que he trabajado, la IA incorporada es el más emocionante e inspirador. A través de tres inteligencias en un solo cuerpo, los robots pueden volverse similares a los humanos".

Las tres inteligencias en cuestión controlan la interacción, la locomoción y la manipulación, impulsadas por modelos de IA integrados en el dispositivo que se comunican con servidores en la nube. Parece que Agibot se considera, ante todo, una empresa de IA y está asignando sus recursos en consecuencia: "Nuestro enfoque principal es la investigación y el desarrollo de las tres inteligencias, lo que ocupa al 75"% de nuestro personal de I+D y el 80% de nuestro presupuesto de I+D".

El Agibot A3 se presentó en el escenario como el producto estrella de la empresa (Image credit: Jamie Richards / Future)

Eso no quiere decir que los robots humanoides de la empresa no sean realmente impresionantes. Las unidades están fabricadas principalmente con aleación de magnesio, con refuerzos de titanio en los puntos de presión para garantizar la rigidez. El A3 pesa 55 kg, lo cual es bastante razonable si se toma en cuenta su altura de 5 pies y 8 pulgadas (173 cm), y tiene una autonomía de hasta 10 horas con una sola carga de su batería de 1152 W.

En comparación, el X2, de 4 pies y 3 pulgadas (131 cm), pesa 39 kg y tiene una autonomía de dos horas. Las unidades se conectan a Internet mediante un sistema 5G de doble módulo y doble SIM.

También se presentaron unidades de la gama de cuadrúpedos D1 de Agibot, inexplicablemente programadas para dar volteretas hacia atrás a comando, así como robots industriales de la serie G2 y robots de limpieza C5. El modelo D1 de gama alta, el D1 MaxPro, tiene una capacidad de carga de 50 kg, mientras que él mismo solo pesa 68 kg.

No los llamen perros: Agibot nunca describió a sus robots de la serie D1 en términos caninos (Image credit: Jamie Richards Future)

Agibot es una empresa joven, pero está aumentando rápidamente su capacidad de producción. Recientemente lanzó su unidad número 15 000, tras haber superado las 10 000 unidades apenas tres meses antes, y ya ha implementado sus robots industriales G2 en la fábrica de electrónica Longcheer de China. De hecho, gran parte del evento se dedicó a promover posibles casos de uso para cada modelo en industrias como la construcción, el entretenimiento en vivo y el mundo corporativo.

Después de estrecharle la mano al X2 y ver al D1 saludar con su “pata” y, una vez más, realizar varias volteretas hacia atrás perfectas, debo admitir que sigo impresionado por la gama de robots de Agibot. El lanzamiento de la empresa no ha hecho nada para disipar mis numerosas inquietudes sobre la IA, pero sigue siendo casi increíble ver droides reales caminando por ahí.

Está claro que Agibot quiere que sus robots resulten cercanos: los movimientos de baile, los apretones de manos y los tiros libres son, obviamente, un esfuerzo por infundir algún tipo de afecto en una multitud de posibles clientes. Mentiría si dijera que el X2 no me pareció tremendamente entretenido, aunque sé que solo es metal y plástico; pero ese es el poder del reconocimiento de patrones.

El Agibot X2 aún no puede decir nada por sí mismo, pero con un mayor desarrollo hacia la autonomía, eso podría cambiar pronto (Image credit: Jamie Richards / Future)

Si Agibot logra avanzar hacia su objetivo declarado de operar de manera autónoma, entonces realmente no estamos muy lejos de tener entre manos a un C-3PO de la vida real.

Aún es muy pronto, pero los líderes de la empresa parecen comprometidos. En su presentación, Yan Xiong dijo: "Pasar a la producción en masa es el primer obstáculo para que la industria de la IA incorporada madure. Una vez que logremos la producción en masa, el siguiente paso será hacer que nuestra cartera de productos esté disponible comercialmente".

"La IA no debe quedarse confinada detrás de las pantallas", agregó más tarde, "debe llevarse al mundo físico".