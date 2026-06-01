Computex 2026. Nvidia, Unitree y Sharpa están creando los robots humanoides más capaces hasta la fecha

Nvidia, Unitree, and Sharpa have a new robotics deal

The companies will produce a cutting-edge humanoid robot blueprint

These robots are going to be better equipped for 'real work'

Existen demostraciones de robots humanoides realmente impresionantes, pero persisten las dudas sobre la capacidad de estos robots para realizar trabajos reales sin supervisión; preguntas que Nvidia, Unitree y Sharpa buscan responder con una nueva colaboración.

La colaboración fue anunciada por el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en Computex 2026 (a través del South China Morning Post ), y dará lugar a un "diseño de referencia" llamado H2+ o Isaac GR00T: esencialmente, un modelo que los fabricantes pueden seguir y que abarca todos los aspectos del desarrollo, desde la recopilación de datos hasta la implementación en el mundo real.

Nvidia suministrará los datos de IA que permitirán a los robots razonar y actuar de forma útil (el cerebro de la operación). «Para los sistemas de agentes, los sistemas robóticos y la IA física, los datos son el problema más difícil», dijo Huang en su discurso de apertura. «Nos han visto avanzar en este sentido».

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El cerebro en sí será el chip Nvidia Jetson AGX Thor T5000, basado en una GPU Blackwell. Ofrece 128 GB de memoria y hasta 2070 teraflops FP4 de capacidad de cálculo de inteligencia artificial, lo que equivale a dos cuatrillones de cálculos de IA por segundo, para desenvolverse en el mundo.

'Un paso significativo'

Unitree Introducing | Unitree H2 Destiny Awakening!🥳 - YouTube Watch On

Unitree aporta su robot humanoide H2 a la colaboración, mientras que Sharpa proporciona las manos robóticas de cinco dedos. Estas manos son más importantes de lo que parece, si se espera que los robots manipulen objetos y utilicen herramientas con un mínimo de precisión.

El nuevo acuerdo entre las tres empresas representa "un paso importante hacia el despliegue de robots capaces de realizar trabajos reales en entornos reales", según David Li Yifan, fundador de Sharpa. Actualmente se está trabajando en la integración de las manos Sharpa Wave en el robot Unitree H2, manos lo suficientemente hábiles como para repartir una baraja de cartas.

Una vez publicado el diseño de referencia H2+ / Isaac GR00T, las empresas podrán desplegar robots en el mercado con mayor rapidez y personalizarlos con mayor precisión para una gama específica de tareas, más allá de las básicas . Los robots basados ​​en este diseño también podrán adaptarse mejor a los cambios futuros.

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Nvidia tenía otros anuncios que hacer en Computex 2026, incluyendo un modelo de base mundial llamado Cosmos 3. Este modelo proporcionará a la IA una mayor comprensión del mundo físico desde perspectivas tanto en primera como en tercera persona.