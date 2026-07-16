Tranquila, Apple: OpenAI y sus supuestos planes de lanzar una bocina inteligente con IA no representan ninguna amenaza para ti

OpenAI está desarrollando una bocina inteligente impulsada por inteligencia artificial que nadie quiere. Al menos eso es lo que sugiere un reporte de Mark Gurman, de Bloomberg, si tomamos en cuenta su descripción del supuesto dispositivo.

De acuerdo con el informe:

"OpenAI cree que la característica distintiva del producto será su personalidad y su capacidad para conectar con los usuarios de una forma similar a la humana. La bocina incorpora elementos mecánicos que pueden moverse por sí solos, creando la sensación de que está viva y no es solo un objeto que responde a comandos. Además, el dispositivo utilizará información personal, como correos electrónicos, para comprender mejor a su propietario."

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Al parecer, la información proviene de una fuente interna que decidió revelar todos estos detalles apenas unas horas después de que Apple presentara una importante demanda por presunto robo de secretos comerciales contra OpenAI. La empresa de IA ha negado las acusaciones y reportes recientes indican que la afirmación de Apple, en la que sostiene que OpenAI nunca respondió a sus primeras preocupaciones, podría basarse en una identificación incorrecta de los exempleados de Apple que dejaron la compañía para unirse a OpenAI (supuestamente llevándose consigo secretos comerciales de Apple).

Las preocupaciones de Apple son dos. En primer lugar, esos antiguos empleados tuvieron acceso a numerosos detalles confidenciales sobre el desarrollo de productos de la compañía e incluso podrían haber solicitado a otros candidatos compartir información reciente durante procesos de contratación en OpenAI. La segunda preocupación es que Apple ya se encuentra rezagada en la carrera por la inteligencia artificial y, si también se filtraran sus planes para Siri, sus desarrollos de IA y un posible asistente doméstico robótico de escritorio, eso podría perjudicar aún más su capacidad para ponerse al día en varios segmentos del mercado.

Esta nueva información, sea o no precisa, debería tranquilizar a Apple.

Aparentemente, OpenAI no está desarrollando un producto que pueda competir de forma directa con el hardware actual de Apple ni con sus futuros dispositivos.

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Para empezar, está el hecho de que se trata de una bocina inteligente. El mercado ya está saturado de este tipo de productos, muchos de ellos con sus propios asistentes inteligentes. Amazon, por ejemplo, está intentando convencer a millones de clientes de que necesitan dispositivos Echo distribuidos por toda la casa y que también requieren Alexa+, impulsada por IA, para gestionar su hogar inteligente e incluso ciertos aspectos de su vida diaria.

Apple, por su parte, cuenta con el HomePod, una bocina equipada con Siri que podría volverse considerablemente más potente con la llegada, este otoño, de una nueva versión respaldada por el modelo fundacional Gemini.

Dicho de otro modo, las bocinas inteligentes ya son un producto bien establecido dentro de la electrónica de consumo para el hogar. Y creo que lo que la mayoría de las empresas tecnológicas está descubriendo es que la gente las usa y las aprecia, pero de maneras bastante limitadas: quieren escuchar música, obtener respuestas ocasionales a preguntas sencillas y controlar por voz sus dispositivos inteligentes del hogar. Eso es todo.

¿Por qué mi bocina cree que está viva?

(Image credit: Future)

Aparentemente, OpenAI está dispuesta a ofrecer algo diferente: una bocina con una personalidad muy marcada, capaz de observarte, moverse para interactuar contigo, dar la impresión de estar viva y, en general, hacerte sentir incómodo.

Obviamente, ese no sería el objetivo, pero podría ser el resultado. ¿Quién necesita una bocina que te observe en silencio mientras caminas de la cocina a la sala, esperando que en cualquier momento digas: "Oye, ChatGPT, ¿qué está pasando hoy con el estrecho de Ormuz?".

En mi casa tenemos una cámara de seguridad inteligente de Psync con una característica bastante peculiar: su cuerpo motorizado puede girar casi 360 grados sobre su base y levantar su delgada estructura rectangular para seguir a las personas y alertarme sobre posibles intrusos. Sin embargo, la mayor parte del tiempo simplemente nos observa mientras nos movemos por la casa, y puedo decir que mi familia la detesta. A veces llego a casa y encuentro que alguien le bajó la "cara" para impedir que se levante y siga cualquier movimiento.

Ahora imagina una bocina inteligente de OpenAI, mucho más grande y mucho más inteligente, instalada en tu hogar, observando, esperando, interviniendo cuando no quieres que lo haga y, en general, haciendo que las personas se sientan incómodas.

No creo que ese vaya a ser el gran éxito de hardware que OpenAI espera conseguir.

La verdad es que yo tenía la impresión de que OpenAI —o, mejor dicho, Jony Ive y Sam Altman— estaban trabajando en un dispositivo portátil con inteligencia artificial. Esa idea tampoco me entusiasmaba, pero al menos me parecía mucho menos inquietante que esto.

Así que, Apple, relájate. Los planes de OpenAI no representan una amenaza para ti, aunque supuestamente cuenten con información confidencial sobre productos de Apple.

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