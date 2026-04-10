Durante años, la IA de Meta ha dado la impresión de ser un conjunto de funciones añadidas a sus aplicaciones, como Instagram, Facebook y WhatsApp. Gracias a su nuevo modo Muse Spark, eso acaba de cambiar.

Con Muse Spark, Meta ha convertido a su asistente de IA en algo mucho más parecido a ChatGPT o Google Gemini: es un chatbot de verdad que realmente se puede usar, no solo una herramienta para generar stickers o leyendas.

El nuevo modelo de IA de Meta, Muse Spark, cuenta con un historial impresionante, ya que es el primer modelo de Meta Superintelligence Labs. El modelo está «diseñado para priorizar a las personas» y ahora impulsa la aplicación y el sitio web de Meta AI en los EE. UU., con un lanzamiento más amplio planeado para Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp y las gafas de IA de Meta.

El artículo continúa a continuación.

Meta sugiere que el modelo debería hacer que su asistente de IA sea más fluido socialmente y más hábil en la creación y remezcla de medios.

Muse Spark no es una función específica; es la nueva experiencia predeterminada. Lo más importante es que Meta considera que Muse Spark está «diseñado específicamente para los productos de Meta», lo que puede ser la razón por la que Meta AI ahora se siente como un ChatGPT o un Gemini de un universo alternativo en el que fueron desarrollados internamente por Meta.

La interfaz web de Meta.ai ahora se parece mucho a ChatGPT, por ejemplo. Puedes subir archivos, crear imágenes e incluso crear videos, algo que ChatGPT ya no puede hacer.

Duck song (El canto del pato)

Quería comprobar si Muse Spark estaba a la altura de lo que Meta había anunciado sobre lo inteligente y multimodal que podía ser el modelo. Debería ser capaz de manejar tanto el sinsentido como las restricciones sin colapsar.

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Para probarlo, le pedí que escribiera una canción triste desde la perspectiva de un patito de goma, pero sin usar la letra "E" en la letra, y que creara un clip de audio de la interpretación.

Muse Spark lo manejó con una confianza sorprendente. La letra que generó era a la vez absurda y triste.

«A flote en un baño frío, me hundo.

¿Qué soy? Una cosa hueca.

Los patos vuelan. Los patos graznan. Yo no.

Molde de plástico, sin alma, solo floto.

Manos diminutas agarran, sueltan, desechan.

El baño se vacía. Cae la noche. Todo es duro.

¿Nací para chirriar y balancearme?

¿O para pudrirme en el piso del baño, como un desaliñado?

Dios de las tinas, concédeme alas o ahógame.

Este pato no puede flotar ni fruncir el ceño».

Más importante aún, siguió la regla sobre la letra E. A menudo, con solicitudes como esta, se ven uno o dos errores con este tipo de limitación, o bien se sigue la regla pero se desvía del tema. Esta letra, al menos, se ciñó al elemento del pato de goma.

A continuación, la IA creó un audio que no era fantástico, pero tampoco demasiado terrible. Casi no me di cuenta porque el modelo Muse Spark, por iniciativa propia, puso el sonido en la boca de un pato de goma que interpretaba la canción en el escenario.

El resultado fue un poco más «juguete de baño embrujado» que «diva de la ópera». Aun así, el bucle creativo fue sorprendentemente sólido.

Nota importante: Las restricciones que se le pidieron fueron en "inglés", así que puede no tener mucho sentido en español.

Meta está haciendo mucho hincapié en que Muse Spark puede proporcionar a Meta AI tanto una buena simulación de personalidad como una búsqueda en tiempo real en las plataformas de Meta. Para probarlo, retomé una vieja idea que mi amigo y yo habíamos tenido para una «línea de atención al cliente de criptozoos» y le pedí al modelo de IA que participara.

Le pedí al modelo: "Busca lo que la gente está diciendo sobre Bigfoot en Facebook esta semana. Ahora imagina que eres un Bigfoot que dirige un centro de atención al cliente de soporte técnico. Un excursionista está enojado porque dejaste huellas en su auto. Resuelve el caso".

(Image credit: Meta AI)

La IA recopiló algunos comentarios en Facebook sobre avistamientos de Bigfoot, luego asumió el papel de «Sasquatch, soporte de nivel 2» y redactó una respuesta con detalles adicionales propios. También generó una imagen ilustrativa para acompañar el mensaje, que puedes ver arriba.

«Hola, gracias por contactar a Woodland Mobility Solutions. Le pido sinceras disculpas por las huellas de gran tamaño que quedaron en su Subaru. Tras revisar el caso, parece que hubo un cruce imprevisto durante el tránsito nocturno por el bosque. Tenga en cuenta que, si bien nuestro equipo se esfuerza por minimizar los inconvenientes relacionados con las huellas, el lodo húmedo y la angustia emocional pueden crear excepciones».

La creación de imágenes de Muse Spark se destaca por ser bastante pulida. Tener la ortografía correcta de inmediato también es un punto a su favor.

Sí, sabe programar

Sam Alman dijo en una famosa ocasión que tal vez le tomara a ChatGPT otro año poder ejecutar un simple temporizador en segundo plano, así que le pregunté a Meta AI si podía hacerlo. Lamentablemente, también me respondió que no podía ejecutar tareas en segundo plano, pero en cambio me escribió un script en Python para el temporizador.

Sí, Meta AI ahora sabe programar. Meta AI puede programar en prácticamente cualquier lenguaje: Python, JavaScript, SQL, HTML/CSS, C++, lo que se te ocurra. También puede depurar y explicar código.

Independientemente de lo que Meta AI haga con Muse Spark, es imposible evitar la sensación de que se trata de un ChatGPT o un Gemini con un cambio de imagen de Facebook. Quizás ese sea el gancho que le permita hacerse con la mayor parte de la base de usuarios de chatbots de IA, de la misma forma que las plataformas de redes sociales lograron que muchos dejaran de visitar múltiples sitios web.

Lo que Meta ha hecho aquí no es solo mejorar su IA, sino cambiar el lugar donde reside esa IA.

En lugar de pedirle a la gente que abra una aplicación separada como ChatGPT o Google Gemini, Meta está en camino de incorporar una experiencia similar directamente dentro de las aplicaciones que miles de millones de personas ya usan todos los días.

Si Muse Spark cumple esa promesa, Meta no necesita ganar la carrera de los chatbots de manera absoluta. Solo necesita hacer que la IA se sienta como una parte natural de desplazarse, enviar mensajes y compartir, y eso podría ser mucho más poderoso.

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