OpenAI quiere darle al gobierno de Estados Unidos una participación en la empresa, pero no des por hecho que tú también podrás obtener una

Según un informe del FT, OpenAI ha iniciado conversaciones para otorgarle al gobierno de EE. UU. una participación del 5% en la empresa; al parecer, el director ejecutivo, Sam Altman, planteó la idea como una forma de suavizar las relaciones con la administración de Trump.

Por supuesto, por el momento no hay ningún acuerdo ni trato, y no hay garantía de que la idea llegue a ir más allá de las conversaciones. Cualquier acuerdo requeriría, casi con toda seguridad, apoyo político y un importante trabajo legal antes de que pudiera hacerse realidad. Aun así, el hecho de que OpenAI esté siquiera considerando la posibilidad nos dice algo sobre la seriedad con la que se está tomando ahora la inteligencia artificial, tanto en Silicon Valley como en Washington.

La primera reacción de mucha gente fue comprensible. Si el gobierno es dueño de una parte de OpenAI, ¿significa eso que los estadounidenses de a pie también obtienen una participación de alguna manera? Es una idea atractiva cuando las empresas de IA están alcanzando valoraciones astronómicas al tiempo que prometen transformar la economía. Desafortunadamente, ese no es precisamente un resultado probable, sin importar cuáles sean las intenciones.

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Acceso a la economía de la IA

Los informes sugieren que Sam Altman ha hablado de un modelo inspirado en el Fondo Permanente de Alaska, que invierte los ingresos estatales del petróleo y distribuye pagos anuales a los residentes. Es una forma peculiar de plantear la IA como un recurso natural en lugar de un negocio de software. Los entusiastas de la IA que insisten en que será una fuerza de transformación económica podrían verlo así, y si tienen razón, tal vez parte de ese valor debería, con el tiempo, revertir en el público, muchos de los cuales han ayudado a entrenar gradualmente los modelos a través de su uso.

Pero el hecho de que el gobierno tenga acciones en OpenAI no significaría automáticamente que todos reciban un cheque. Los beneficios financieros dependerían de muchos pequeños detalles, incluyendo si se distribuirían las ganancias, y si estas se destinarían a servicios públicos o incluso a la deuda nacional, en lugar de a tu propia cuenta bancaria.

A pesar de que se trata solo de un indicio de un rumor sobre una conversación, vale la pena tomar en serio estas preguntas. Las empresas de IA le están pidiendo a la sociedad que acepte cambios que podrían alterar los lugares de trabajo, la educación, la salud y sectores enteros. No es descabellado que la gente se pregunte si debería participar de la riqueza generada por esos cambios.

El poder en juego

Hay otra razón por la que estas discusiones son importantes, y podría resultar incluso más significativa que el aspecto financiero. OpenAI se ha convertido en parte de un debate más amplio sobre la economía nacional y el liderazgo tecnológico. Los gobiernos de todo el mundo ven cada vez más a la IA avanzada como una infraestructura estratégica, en lugar de como otra tecnología de consumo.

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Eso ayuda a explicar por qué OpenAI podría querer una relación más cercana con Washington. Las empresas de IA ya dependen de las decisiones gubernamentales. Es probable que esas conexiones se vuelvan aún más importantes a medida que los modelos de IA se vuelvan más grandes y su desarrollo sea más costoso.

Pero se espera que los gobiernos regulen a las empresas poderosas de manera justa e independiente. Convertirse en accionista de una de esas empresas podría hacer que esa relación pareciera poco ética, incluso con la mejor intención del mundo. La confianza pública a menudo depende tanto de las apariencias como de las estructuras legales. Especialmente porque hay aún menos indicios de que los competidores de OpenAI, como Google, Anthropic o Meta, sigan su ejemplo.

Una participación del gobierno no significa automáticamente que el público sea dueño de una parte de OpenAI de manera significativa, y ciertamente no garantiza que alguien se beneficie personalmente. Así que, incluso si la propuesta comienza a concretarse, el escepticismo y un seguimiento minucioso de cualquier acuerdo real son un enfoque sensato.

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