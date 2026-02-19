Meta podría volver inmortales las publicaciones en redes sociales — y todos deberíamos cancelar nuestras cuentas de Facebook ahora mismo

La cuestión de si subiremos nuestra conciencia a un ordenador ya no es si lo haremos, sino cuándo. Esto se debe a que estas conciencias digitales, nuestra esencia, probablemente serán el producto de la interpretación que una IA haga de nosotros mismos. Las migajas que dejaremos en archivos digitales, imágenes, vídeos, grabaciones de audio y, por supuesto, en todas las redes sociales, serán un recurso más que suficiente para reconstruirnos.

La idea no es nueva, pero en los últimos meses ha cobrado un nuevo impulso, ya que empresas como Meta buscan formas de formalizar el proceso. Según Business Insider (como ha señalado Dexerto), Meta está tratando de patentar un proceso para utilizar un modelo de lenguaje grande (LLM) para recrear una persona en las redes sociales después de su muerte.

Actualmente, Meta permite «memorializar» la cuenta de un familiar fallecido, lo que esencialmente consiste en congelar la cuenta y todas sus publicaciones de forma permanente. Apoyo este proceso, ya que creo que es bastante similar al álbum de fotos polvoriento que tienes en la estantería con fotos de la abuela, el abuelo y otros familiares desaparecidos hace tiempo, todos congelados en el tiempo en la playa, dando un paseo, jugando con sus nietos y, en general, viviendo sus vidas.

Sin embargo, el nuevo plan podría ser algo diferente. Imagina esta versión de la cuenta como un agente de IA personalizado, capaz de publicar, responder, reaccionar, chatear y comentar de forma similar a como lo haría un miembro vivo de Facebook.

En lugar de imaginar a la abuela en casa, sentada en su cómodo sofá, mirando por encima de sus gafas bifocales mientras escribe cuidadosamente una respuesta a la obra de arte que su nieto acaba de publicar en Instagram, piensa en un servidor con un proceso que detecta una publicación en el feed de la red de la abuela, ahora fallecida. No la publica inmediatamente, porque la abuela nunca lo hacía. En cambio, espera una media de una a varias semanas (a la abuela le gustaban las publicaciones de hasta un año atrás) y luego añade sus característicos emojis de corazón y pastel (nadie supo nunca por qué la abuela seguía publicando emojis de pasteles).

Esa publicación puede que te provoque una fugaz sensación de calidez antes de recordar que la abuela lleva un año muerta.

Una patente, pero no un plan

Meta no está, según señala el informe, implementando esta patente. De hecho, no hay pruebas directas de que vaya a hacerlo, aparte del hecho de que Meta podría invertir 140 000 millones de dólares en IA solo este año y de que la empresa, al igual que OpenAI, Microsoft, Google y Anthropic, se encuentra inmersa en una carrera intensa y acelerada por la IA. Dejar esta capacidad sobre la mesa, cuando otros podrían apresurarse a implementarla, parece un error estratégico, y no estoy seguro de que Meta esté dispuesta a cometerlo.

Incluso si Meta decide mantenerse al margen, nada detendrá el progreso de la IA en este ámbito. AI Time promete que las capacidades de réplica de la IA actuales no serán nada comparadas con lo que veremos en unos meses.

La IA actual ya está demostrando ser bastante hábil en la recreación de voces, imágenes y vídeos de personas vivas y fallecidas. Este mismo mes, Seedance, de ByteDance, ha alcanzado nuevos y perturbadores niveles de verosimilitud.

La muerte es solo un estado de la mente de una IA

Al otro lado de todos estos impresionantes avances en IA se encuentra la obsesión de la humanidad con la mortalidad. La muerte sigue siendo un tema tabú, en gran parte porque nadie sabe lo que hay después y, para los vivos, la pérdida y la ausencia de seres queridos es un dolor inmutable.

Probablemente por eso hay tantos libros sobre la muerte, el morir y el más allá. También hay una larga lista, que sigue creciendo, de películas y series de televisión de ciencia ficción sobre la vida eterna, entre las que se incluyen Self/Less, Transcendence y Upload.

En la bastante profética Transcendence, de 2014, Johnny Depp es un científico que resulta mortalmente herido y cuya conciencia es transferida a una IA por una amante desesperada (y compañera científica). Como era de esperar, las cosas salen mal: la conciencia de la IA de Depp se vuelve demasiado poderosa y acaba provocando la destrucción de toda la tecnología.

La gente sabe que ninguna de estas IA es real y que el amor y la compasión son, bueno, artificiales. Pero, al igual que un edulcorante artificial, sigue provocando las mismas sensaciones.

No creo que vayamos por ese camino (al menos, todavía no), pero ahora estoy convencido de que, aunque la idea de prolongar la vida mediante un simulacro digital resulte desagradable hoy en día, puede que sea algo habitual en un futuro no muy lejano.

El deseo de volver a conectar con seres queridos fallecidos es, en mi opinión, más fuerte que nuestra necesidad de mantener a raya a la IA. Ni siquiera importará saber que la entidad al otro lado de la conversación no es más que un conjunto muy complejo de unos y ceros. Si la IA es capaz de recrear los matices, los gestos, los tics vocales y la empatía virtual de sus seres queridos fallecidos, eso será suficiente para algunas personas.

¿Es posible escapar?

Ya hemos dado nuestros primeros pasos tímidos en este espacio, conectando con terapeutas de IA y enamorándonos de parejas de IA. Estas personas saben que ninguna de estas IA es real y que el amor y la compasión son, bueno, artificiales. Pero, al igual que un edulcorante artificial, sigue haciéndote sentir lo mismo.

Conectar con versiones de IA de familiares fallecidos no será diferente. Y, aunque borrar Facebook podría ayudar, intentar evitarlo borrando todas las redes sociales es probablemente un esfuerzo quijotesco. Ya hemos llenado el sistema con nuestras vidas. Nos conocen, y no se puede borrar ese entrenamiento. Es más, la IA se ha infiltrado tanto en la sociedad que ya no necesita las publicaciones en las redes sociales para saber quiénes somos, qué hacemos y cómo actuamos. Los innumerables y crecientes puntos de contacto de la IA en toda la sociedad le brindan amplias oportunidades para conocer todos tus detalles.

Y cuando llegue tu hora, tendrán lista una versión de ti en IA, independientemente de si alguien quiere hablar con ella o no.

