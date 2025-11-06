Los fans de Android por fin pueden disfrutar de la aplicación Sora, y ahora veremos el doble de basura de IA

OpenAI ha lanzado su aplicación de video con IA Sora para Android.

Sora te permite crear videos generados por IA a partir de indicaciones de texto.

Puedes crear avatares digitales de ti mismo, tus mascotas u objetos del mundo real para que protagonicen tus videos.

¡La espera terminó! La nueva aplicación "social" de video con IA de OpenAI llegó oficialmente a dispositivos Android.

Recordemos que su lanzamiento en iOS registró más de un millón de descargas en sus primeros cinco días en la App Store en septiembre.

Sora escaló las listas más rápido que la aplicación móvil original ChatGPT, y podría hacer lo mismo en Google Play.

Ese debut llamó la atención no solo por la novedad de los videos generados por IA, sino también porque se hicieron virales muy rápidamente. Ahora, con la incorporación de los usuarios de Android, el alcance potencial de Sora se ha disparado.

iOS es una parte importante del ecosistema de los teléfonos inteligentes, pero Android impulsa aproximadamente el 70 % de los teléfonos inteligentes del mundo. Esto significa que la era mainstream de los videos de IA que han adelantado empresas como Google y Meta ha llegado realmente.

Al igual que su homólogo para iOS, la versión para Android de Sora es mucho más que una simple herramienta de generación de imágenes a vídeo. La aplicación incluye un feed al estilo de TikTok con clips generados por IA producidos por otros usuarios, junto con la herramienta Cameo, que permite a los usuarios protagonizar sus propios vídeos.

También se lanzan regularmente nuevas herramientas, como avatares reutilizables de mascotas y objetos del mundo real llamados Character Cameos, y los usuarios pueden remezclar los videos que ven en el feed con nuevas indicaciones y personajes cameo.

La estrella de Sora brilla

Esa atractiva característica también es motivo de críticas por la forma en que Sora maneja las imágenes, las representaciones de personajes públicos y los personajes protegidos por derechos de autor. Tras recibir numerosas quejas, OpenAI revirtió su política de exclusión voluntaria para las personas y los titulares de derechos que no querían que su imagen se utilizara en Sora. Ahora se necesita un consentimiento explícito para los cameos en los que participen personajes o personas conocidas. Es posible que, en el futuro, la empresa incluso permita a los titulares de derechos cobrar un suplemento por el uso de personas o personajes específicos.

No obstante, el impulso de Sora sugiere que existe un interés real por lo que ofrece. El lanzamiento para Android significa que es probable que el volumen de contenido aumente exponencialmente, aunque la distribución de la calidad probablemente seguirá significando que gran parte de él sea, en el mejor de los casos, mediocre.

Por supuesto, se pueden crear escenas en segundos con unas pocas frases que antes requerían días o semanas de diseño y trabajo con software de edición tradicional, pero democratizar el potencial de creación de contenido no significa que las ideas creativas o innovadoras sean de repente más comunes.

También plantea retos en torno a la autenticidad y la atribución. Cuando todo el mundo puede crear contenidos de vídeo convincentes, ¿qué ocurre con nuestra capacidad para verificar lo que es real, o incluso quién es real?

A medida que Sora se generaliza, la presión para incorporar barreras éticas desde el principio no hará más que aumentar. Si ves un vídeo en el que apareces diciendo cosas que nunca has dicho en un lugar que no existe, probablemente también querrás algún tipo de protección.

