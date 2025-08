Las gafas de IA se convertirán en tu dispositivo de cómputo principal, según Mark Zuckerberg, mientras marca el comienzo de la era de la superinteligencia personal

Zuckerberg cree que "el desarrollo de la superinteligencia está ahora a la vista"

Él cree que las gafas de IA se convertirán en nuestro dispositivo informático personal dominante

En una carta que se asemeja a una de las largas y divagantes publicaciones de blog de Sam Altman, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, describe su visión del futuro en el que hay superinteligencia personal para todos, y no hay una sola referencia al Metaverso en él.

Zuckerberg también entregó la carta en forma de monólogo a través de su cuenta de Instagram.

Titulado "Superinteligencia personal", el artículo de 600+ palabras ve a Zuckerberg intentar estampar su propiedad en la superinteligencia. "El desarrollo de la superinteligencia", dice con confianza, "ahora está a la vista".

En palabras que se hacen eco exactamente de lo que el CEO de OpenAI ha dicho recientemente , Zuckerberg proclama: "Soy extremadamente optimista de que la superinteligencia ayudará a la humanidad a acelerar nuestro ritmo de progreso. Pero quizás aún más importante es que la superinteligencia tiene el potencial de comenzar una nueva era de empoderamiento personal donde las personas tendrán una mayor agencia para mejorar el mundo en las direcciones que elijan".

Superinteligencia personal

Según Zuckerberg, todos los que tengan su propia superinteligencia accesible "te ayudarán a alcanzar tus objetivos, crear lo que quieres ver en el mundo, experimentar cualquier aventura, ser un mejor amigo de tus seres queridos y crecer para convertirte en la persona que aspiras a ser".

En un guiño a las gafas Ray-Ban y Oakley Meta AI de las que la compañía está tan orgullosa, Zuckerberg dice: "Los dispositivos personales como las gafas que entienden nuestro contexto porque pueden ver lo que vemos, escuchar lo que escuchamos e interactuar con nosotros a lo largo del día se convertirán en nuestros principales dispositivos informáticos".

Personalmente, encuentro esto un poco difícil de aceptar en base a la evidencia actual. Si bien aún no he tenido el placer de usar las gafas de IA de Meta, he usado dispositivos de IA como el Rabbit R1, que requieren comandos de voz para hacer todo, y es una forma lenta e incómoda de usar la IA en comparación con escribir rápidamente un mensaje o abrir aplicaciones en una pantalla.

Sobre cuándo podemos esperar exactamente que comience esta nueva era de superinteligencia personal, Zuckerberg todavía parece estar cubriendo un poco sus apuestas: "El resto de esta década parece probable que sea el período decisivo para determinar el camino que tomará esta tecnología, y si la superinteligencia será una herramienta para el empoderamiento personal o una fuerza enfocada en reemplazar grandes franjas de la sociedad".

¿Podrían dispositivos como estas gafas Ray-Ban Meta AI convertirse en el dispositivo de computadora personal dominante? (Image credit: Meta / Ray-Ban)

Una fuerza para el bien o el mal

Esta batalla entre la IA que se usa para el bien o para el mal parece ser un tema que está jugando en la mente de los CEO últimamente. Por ejemplo, Sam Altman recientemente parecía no poder decidir si tenía miedo del poder de ChatGPT 5 o si estaba asombrado por él.

Si bien predecir el inminente amanecer de la superinteligencia parece ser el pasatiempo favorito de los directores ejecutivos de tecnología en este momento, parece que la tecnología se está construyendo hacia un punto de inflexión en el que la superinteligencia se convierte en una realidad. Esperemos que las películas se hayan equivocado sobre lo que sucederá a continuación.